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Журналистка распознала в трогательном видео с Байденом дурной знак: "Совсем плох"
03 февраля 2022, 09:45 • 105 • Политика
Журналист Вера Десятова распознала в трогательном видео с президентом США Джо Байденом дурной знак. "Джо Байден что-то совсем плох", - пишет она в своём авторском Telegram-канале.
На кадрах видно, как глава Соединённых Штатов уходит с трибуны, держась с женой за руки. Однако, несмотря на поддержку супруги, президент двигается медленно и с осторожностью.
"Джо Байден что-то совсем плох", - написала журналист, напомнив о том, что президенту США 79 лет.
Ранее Байден заявил о намерении участвовать в следующих выборах на пост главы государства в 2024 году. Однако он при этом озвучил довольно противоречивое условие для своего нового президентского срока, уповая на судьбу и своё здоровье.
В беседе с журналистом Байден внезапно заговорил о… судьбе, которая, по его словам, много раз вмешивалась в его жизнь. В то же время 79-летний президент США заметил, что пойдёт на второй срок, если "будет здоров, как сейчас".
Фраза о здоровье выглядела в данном контексте довольно противоречивой, ведь уже в первые месяцы в должности главы государства Байден несколько раз оказывался в неловких ситуациях. Он то "потеряется" в кафе, то споткнётся на трапе, то оговорится. Сами американцы же давно прозвали его "дедушка Джо" и "сонный Джо".
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