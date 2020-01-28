|
Журналистка ополчилась на итальянское телешоу, назвавшее Украину "Малороссией"
28 января 2020, 16:09 • 23 • В мире
На популярном телешоу "Наследие" в эфире итальянского телеканала RAI Украину назвали Малороссией. Забавный случай произошёл во время финального тура телеигры и вызвал гнев украинской журналистки.
В ходе шоу участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по одному слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске от 26 января ряд был такой: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.
По замыслу авторов программы, игроку надо было написать слово "маленький". "Малороссия - это второе название Украины", - пояснил ведущий телешоу Флавио Инсинна.
Произошедшее вызвало крайнее негодование у украинской журналистки Марианны Сороневич. В своём Facebook она призвала своих подписчиков писать жалобы на страницах телеканала, а также шоу и телеведущего в их аккаунтах соцсетей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2020, 03:39
|
24 января 2020, 01:39
|
22 января 2020, 08:24
|
22 января 2020, 08:24
|
28 января 2020, 03:09
|
25 января 2020, 03:39
|
23 января 2020, 15:54