Журналистка ополчилась на итальянское телешоу, назвавшее Украину "Малороссией"

В ходе шоу участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по одному слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске от 26 января ряд был такой: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

По замыслу авторов программы, игроку надо было написать слово "маленький". "Малороссия - это второе название Украины", - пояснил ведущий телешоу Флавио Инсинна.

Произошедшее вызвало крайнее негодование у украинской журналистки Марианны Сороневич. В своём Facebook она призвала своих подписчиков писать жалобы на страницах телеканала, а также шоу и телеведущего в их аккаунтах соцсетей.