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Журналистка из России удивилась решению Токаева по миротворцам: "И что нам за это будет?"

11 января 2022, 21:55  •  193 • В мире
Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова выразила недоумение ситуацией.
В Казахстане объявили, что миротворческий контингент ОДКБ сворачивает свою миссию в стране. Об этом официально сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев. С момента развёртывания миссии прошло всего четыре дня. Однако, по словам Токаева, пора завершать миссию.
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод сил начнётся 13 января. На сворачивание миссии потребуется около десяти дней.
Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова в своём Facebook выразила недоумение.
"Я чего-то не понимаю, ребята. Вот мы так красиво прилетели спасать братьев по разуму в Казахстан. Самолёты взлетали, спецназовцы торжественно входили на борт. И через несколько дней нас просят на выход. Мол, всё хорошо, мы тут сами разобрались", - написала она.
В этой связи непонятно, уточнила Асламова, зачем следовало вообще звать силы ОДКБ, в особенности силы спецназа.
"А чего звали? И что нам за это будет? Вечная благодарность? Или всё-таки хорошая военная база, доступ к месторождениям, где окопались американцы и британцы, возвращение русского языка и нормального образования в школы, где детей учат, что русские - оккупанты. Русский спецназ - это девушка по вызову, что ли? Что вообще это было?" - возмущённо написала она.
Отметим, что изначально миротворческая миссия ОДКБ предполагала временное размещение контингента для охраны и защиты значимых объектов инфраструктуры Казахстана. С этой миссией бойцы стран Организации Договора о коллективной безопасности справились успешно.

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