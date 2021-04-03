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Журналистка из России "довела" экс-посла США: "Обиделся"
03 апреля 2021, 15:45 • 237 • Политика
Журналистка из России Юлия Витязева "довела" экс-посла США в России Майкла Макфола. "Обиделся", - "пожимает плечами" Витязева.
В своём Telegram-канале журналистка показала скришот своей страницы в Twitter. Попытавшись зайти на страницу экс-посла она обнаружена, что внесена у него в "чёрный список".
"@McFaul добавил(а) вас в черный список", - говорится в сообщении.
"Обиделсо!", - констатировала Витязева, добавив эмодзи, пожимающий плечами.
Ранее Макфол в дискуссии о принадлежности Крыма решил показать своё знание истории. Комментируя известный тезис о том, что Крым ещё в 1783 году вошёл в состав России, Макфол предложил русским восстановить территории именно в тех границах. На личной странице Макфола в Twitter появилось сообщение:
"Если мы вернёмся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?"
Вероятно, Майкл Макфол полагал, что, таким образом, он поставит в тупик своих оппонентов. Но... Некогда дипломату напомнили, что в 1783 году территория США едва ли превышала 30 процентов от нынешнего размера. Не было ни Техаса, ни Флориды, ни Калифорнии, ни Орегона, ни Аляски. Так готов ли Макфол в этом случае вернуть США к границам XVIII века?
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