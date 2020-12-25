Журналистам пришлось извиняться перед депутатом-"хамом": Их послал не он

Телеканал-иноагент "Настоящее время" признал фейком свою новость о том, что депутат Госдумы Дмитрий Вяткин послал в грубой форме их журналиста. Оказалось, что это была "техническая ошибка".

Днём ранее каналом "Настоящее время" была обнародована аудиозапись телефонного разговора корреспондента с, как утверждалось, депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. В ответ на просьбу прокомментировать принятие закона о клевете собеседник послал репортёра в зад.

Вяткин первым сообщил, что такого разговора не было. Он подчеркнул, что оскорблять журналистов не в его характере. А также справедливо указал, что на аудиозаписи звучит не его голос.

Позже с опровержением выступило и "Настоящее время". Как выяснилось, журналисты канала позвонили по ошибочному номеру. Этим объясняется, что человек на другом конце провода вначале не может понять, что от него хотят, а затем в грубой форме шлёт звонящих куда подальше.

Сейчас в статье на сайте издания содержится обширный и подробный комментарий Вяткина по поводу закона о клевете,

- отмечает Nation News.