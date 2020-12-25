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Журналистам пришлось извиняться перед депутатом-"хамом": Их послал не он
25 декабря 2020, 12:15 • 33 • Политика
Иноагент "Настоящее время" признал фейком свою статью о грубости Дмитрия Вяткина. Телеканал извинился перед депутатом и обнародовал опровержение. Оказалось, что журналистов послал куда подальше совсем другой человек.
Телеканал-иноагент "Настоящее время" признал фейком свою новость о том, что депутат Госдумы Дмитрий Вяткин послал в грубой форме их журналиста. Оказалось, что это была "техническая ошибка".
Днём ранее каналом "Настоящее время" была обнародована аудиозапись телефонного разговора корреспондента с, как утверждалось, депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. В ответ на просьбу прокомментировать принятие закона о клевете собеседник послал репортёра в зад.
Вяткин первым сообщил, что такого разговора не было. Он подчеркнул, что оскорблять журналистов не в его характере. А также справедливо указал, что на аудиозаписи звучит не его голос.
Позже с опровержением выступило и "Настоящее время". Как выяснилось, журналисты канала позвонили по ошибочному номеру. Этим объясняется, что человек на другом конце провода вначале не может понять, что от него хотят, а затем в грубой форме шлёт звонящих куда подальше.
- отмечает Nation News.
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