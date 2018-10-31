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Журналиста Хашкаджи задушили, едва он вошел в консульство Саудовской Аравии - Генпрокуратура Стамбула

31 октября 2018, 19:39  •  86 • Политика
Генпрокуратура Стамбула сообщила, что работавший на США журналист Хашкаджи был задушен в консульстве Саудовской Аравии.
Работавшего на США журналиста Джамаля Хашкаджи вначале задушили в консульстве Саудовской Аравии, а затем расчленили и уничтожили его тело. Такой информацией поделились в Генеральной прокуратуре Стамбула.
Отмечается, что гибель журналиста не была случайностью, как это пытается представить Саудовская Аравия. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в саудовское генконсульство. После этого тело расчленили и попытались уничтожить все следы преступления.
«Хашкаджи стал жертвой спланированного убийства», - приводит Газета.ru сообщение Генпрокуратуры Стамбула.
Напомним, что Джамаль Хашкаджи пропал в Стамбуле 2 октября, сразу после визита в консульство Саудовской Аравии. Полиции Турции удалось получить неопровержимые доказательства убийства журналиста в саудовском консульстве. Саудовская Аравия спустя 2 недели после исчезновения Хашкаджи признала факт его гибели, но попыталась представить произошедшее как убийство по неосторожности.

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