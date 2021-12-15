Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Главная / Политика

Журналиста грозили сдать Украине? Поведение Молдавии вызвало недоумение

15 декабря 2021, 00:50  •  40 • Политика
Депутат Госдумы сообщил об угрозах пограничников Молдавии журналисту из России.
Депутат Госдумы Артём Туров выразил возмущение после инцидента с журналистами из России в Молдавии.
Власти Молдавии в аэропорту Кишинёва обыскали журналиста Семёна Пегова, а также политолога Наталию Нарочницкую, члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова, ряд других общественных деятелей России. Они направлялись на выборы президента непризнанного Приднестровья.
Всем им было отказано во въезде.
Депутат Госдумы подчеркнул, что Пегов помимо обыска "более часа удерживался Службой информации и безопасности РМ".
Семён снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и наших миротворцев в его урегулировании. Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам,
- подчеркнул Туров.
Депутат Госдумы отметил, что в России вызывают недоумение "все недружественные действия в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



40
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 23:05
"НАТО ни при чём": Макфол раскрыл "главный страх Путина"
14 декабря 2021, 23:05
Витязева высмеяла аналитиков Украины в связи с газовым кризисом: "Такие дела"
14 декабря 2021, 23:40
В Совфеде оценили слова Кулебы о внеблоковом статусе Украины
14 декабря 2021, 23:05
Фейки Запада о "русской агрессии" сравнили с халвой: Сколько ни говори, слаще не станет
14 декабря 2021, 23:40
Выше к цели: в каких регионах коллективный иммунитет превысил 70%
14 декабря 2021, 23:05
В Польше мечтают стравить США и Россию, чтобы восстановить Речь Посполитую
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
09 декабря 2021, 09:25
Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
11 декабря 2021, 23:15
Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.