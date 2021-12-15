Журналиста грозили сдать Украине? Поведение Молдавии вызвало недоумение

Депутат Госдумы сообщил об угрозах пограничников Молдавии журналисту из России.

Депутат Госдумы Артём Туров выразил возмущение после инцидента с журналистами из России в Молдавии.

Власти Молдавии в аэропорту Кишинёва обыскали журналиста Семёна Пегова, а также политолога Наталию Нарочницкую, члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова, ряд других общественных деятелей России. Они направлялись на выборы президента непризнанного Приднестровья.

Всем им было отказано во въезде.

Депутат Госдумы подчеркнул, что Пегов помимо обыска "более часа удерживался Службой информации и безопасности РМ".

Семён снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и наших миротворцев в его урегулировании. Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам,

- подчеркнул Туров.

Депутат Госдумы отметил, что в России вызывают недоумение "все недружественные действия в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове".