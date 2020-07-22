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Журналист: Зеленский поставил под угрозу жизни всех украинцев

22 июля 2020, 19:05  •  113 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ткачев считает, что президент не должен был идти на поводу у луцкого захватчика
Журналист одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот пошел на уступки "луцкого террориста". Ткачев считает, что таким образом Зеленский не спас 20 заложников, а поставил под угрозу жизни каждого, кто находится на Украине.
В своем Телеграм-канале Юрий Ткачев объяснил свою позицию. Журналист не отрицает, что жизни людей дороже, чем авторитет главы государства. Однако, по его мнению, теперь любой злоумышленник, решивший захватить заложников, будет знать, что на президента можно надавить и таким образом добиться своих целей.
Ткачев допустил, что в следующий раз террористы могут быть "более отмороженными". И, чтобы показать всю серьезность своих намерений и выдвигаемых требований, могут начать с убийства нескольких заложников. Журналист напомнил, что такое уже случалось в истории.
Чтобы избежать подобных ситуаций, отметил Ткачев, и существует максима о том, что государство не ведет переговоров с террористами. Хотя порой происходят ситуации, в которых та или иная страна может отойти от этой максимы.
По мнению Ткачева, Зеленский поступил красиво, но глупо.
"Это ошибка, граничащая с преступлением", – заявил Ткачев.
Журналист добавил, что теперь уже не имеет значения, что случится с "луцким террористом", потому что тот уже победил.
Напомним, 21 июля в украинском Луцке вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус и взял в заложники около 20 человек. Мужчина угрожал взорвать транспорт и требовал, чтобы Зеленский записал видеообращение с советом посмотреть фильм "Земляне". Спустя несколько часов президент Украины пошел на уступки террориста и опубликовал видеоролик с таким призывом на своей странице в соцсети.
После выполнения этого требования "луцкий террорист" отпустил заложников, а Зеленского упрекнули за то, что он пошел на поводу у захватчика.

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