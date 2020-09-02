|
Журналист заявил о заговоре в КГБ против Лукашенко: "Иначе никак невозможно объяснить, почему…"
02 сентября 2020, 19:05 • 138 • Политика
Журналист Андрей Медведев заявил о возможном заговоре части руководства КГБ Белоруссии против Александра Лукашенко. "Иначе никак невозможно объяснить, почему местный КГБ… смог найти только "наёмников "Вагнера", - заметил он, подчеркнув, что явная деятельность, например, украинских структур в республике каким-то образом остаётся незамеченной.
Журналист ВГТРК в своём авторском Telegram-канале "Андрей Медведев" прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова об участии иностранных структур в дестабилизации обстановки в Белоруссии.
Ранее министр поделился информацией о том, что на территории соседней республики были установлены факты работы зарубежных провокаторов. Их усилия направлены на разжигание полномасштабного конфликта в Белоруссии.
В частности, в этом были замечены украинские националистические формирования, в том числе, например, "Правый сектор"*.
Медведев в связи с этим обратил внимание, что местный КГБ каким-то образом проглядел факты деятельности этих формирований на своей территории, вычислив лишь "десант ЧВК Вагнера". По его мнению, объяснение этому может быть только одно.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2020, 00:40
|
27 августа 2020, 03:35
|
28 августа 2020, 23:35
|
28 августа 2020, 04:20
|
01 сентября 2020, 03:40
|
01 сентября 2020, 11:55
|
28 августа 2020, 06:10