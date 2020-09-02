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Журналист заявил о заговоре в КГБ против Лукашенко: "Иначе никак невозможно объяснить, почему…"

02 сентября 2020, 19:05  •  138 • Политика
Журналист Андрей Медведев заявил о возможном заговоре части руководства КГБ Белоруссии против Александра Лукашенко. "Иначе никак невозможно объяснить, почему местный КГБ… смог найти только "наёмников "Вагнера", - заметил он, подчеркнув, что явная деятельность, например, украинских структур в республике каким-то образом остаётся незамеченной.
Журналист ВГТРК в своём авторском Telegram-канале "Андрей Медведев" прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова об участии иностранных структур в дестабилизации обстановки в Белоруссии.
Ранее министр поделился информацией о том, что на территории соседней республики были установлены факты работы зарубежных провокаторов. Их усилия направлены на разжигание полномасштабного конфликта в Белоруссии.
В частности, в этом были замечены украинские националистические формирования, в том числе, например, "Правый сектор"*.
Они науськивают тех, кого считают перспективными экстремистскими лидерами, для того, чтобы те вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций, - пояснил Лавров.
Медведев в связи с этим обратил внимание, что местный КГБ каким-то образом проглядел факты деятельности этих формирований на своей территории, вычислив лишь "десант ЧВК Вагнера". По его мнению, объяснение этому может быть только одно.
Часть белорусских силовиков или, точнее, часть их руководителей участвуют в некой игре против Лукашенко. На стороне прозападных сил, - предположил журналист.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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