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Журналист заявил о "неожиданной" "чудодейственной силе" вакцины от Pfizer

11 ноября 2020, 23:15  •  100 • В мире
Журналист Станислав Натанзон в своём Telegram-канале заявил о "неожиданной" "чудодейственной силе" вакцины от Pfizer.
Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре. Вакцину у немцев уже успел попросить и президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь Станислав Натанзон выявил некоторые "особенности" этой вакцины. Он напомнил о том, что сразу после того, как гендиректор этой компании Альберт Бурла объявил "о чудодейственной силе своей вакцины" (в понедельник), он пошёл и продал акции Pfizer на сумму $5,6 млн.
"Их котировки как раз "неожиданно" взлетели. Сразу видно: глава Pfizer верит в то, о чём говорит", - отметил журналист.
При этом он подчеркнул: компания заявляет, что он запланировал это ещё в августе.
"Изи мани", - констатировал Натанзон.

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