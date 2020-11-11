Журналист заявил о "неожиданной" "чудодейственной силе" вакцины от Pfizer

Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре. Вакцину у немцев уже успел попросить и президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь Станислав Натанзон выявил некоторые "особенности" этой вакцины. Он напомнил о том, что сразу после того, как гендиректор этой компании Альберт Бурла объявил "о чудодейственной силе своей вакцины" (в понедельник), он пошёл и продал акции Pfizer на сумму $5,6 млн.

"Их котировки как раз "неожиданно" взлетели. Сразу видно: глава Pfizer верит в то, о чём говорит", - отметил журналист.

При этом он подчеркнул: компания заявляет, что он запланировал это ещё в августе.

"Изи мани", - констатировал Натанзон.