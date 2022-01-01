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Журналист в прямом эфире назвал имя настоящего президента Украины: "Это не Зеленский"
01 января 2022, 16:55 • 280 • Политика
Известный на Украине русофобской позицией журналист Виталий Портников раскрыл имя настоящего, по его мнению, президента Украины. "Это не Владимир Зеленский", - объяснил он в эфире львовского телевидения.
В эфире львовского телеканала NTA Портников заявил о том, что вероятнее всего, Украину ждёт полное разделение - часть её отойдёт другой стране, которая умеет "ставить государственные интересы выше собственных и выше интересов своей семьи".
"То есть будет частью России", - заявил он.
По словам Портникова, несмотря на все заявления украинских политиков, украинцы и русские так и не смогли разделиться на разные народы. Он отметил, что в Новый год и одни, и другие будут плакать над одними и теми же сериалами и фильмами, а "президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский".
"По крайней мере, для огромного количества украинцев", - подчеркнул он.
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