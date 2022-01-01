Известный на Украине русофобской позицией журналист Виталий Портников раскрыл имя настоящего, по его мнению, президента Украины. "Это не Владимир Зеленский", - объяснил он в эфире львовского телевидения.

В эфире львовского телеканала NTA Портников заявил о том, что вероятнее всего, Украину ждёт полное разделение - часть её отойдёт другой стране, которая умеет "ставить государственные интересы выше собственных и выше интересов своей семьи".

"То есть будет частью России", - заявил он.

По словам Портникова, несмотря на все заявления украинских политиков, украинцы и русские так и не смогли разделиться на разные народы. Он отметил, что в Новый год и одни, и другие будут плакать над одними и теми же сериалами и фильмами, а "президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский".

"По крайней мере, для огромного количества украинцев", - подчеркнул он.