Журналист The Spectator о лидере США: "Всё равно что следить за пьяным"

Оговорки американского лидера Джо Байдена высмеяли в издании The Spectator. По мнению автора публикации, Байден обладает сверхспособностью говорить не то.

В американском издании The Spectator посвятили статью "способности" президента США Джо Байдена говорить не то. Автор издания отмечает, что ещё до того, как Байден стал лидером США, его называли машиной для ляпов. Сейчас это перешло на высший уровень.

Журналист отмечает, что наблюдать за Байденом во время его публичных выступлений - всё равно что следить за нетрезвым человеком.

"Наблюдать за тем, как он формулирует политику США во время кризиса, - это всё равно что следить за пьяным, пытающимся вести мощный гоночный автомобиль по трассе", - говорится в статье The Spectator.

Безусловно, добавляет журналист, всё можно было бы списать на возраст Байдена, которому остался год до 80-летия. Однако это не прибавляет уверенности странам мира, в которых оценивают выступления американского лидера.

По сути, подчёркивает американский журналист, неловкая правда о Байдене заключается в том, что у него есть сверхъестественная способность говорить не просто не то, а самое худшее.

Ранее, напоминают "Дни.ру", президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал американского коллегу за слова о Владимире Путине. Он прямо указал на то, что Джо Байден перегнул палку.

Глава Франции объяснил, что "не стал бы использовать" слов, которые себе позволил Байден. По его мнению, сейчас неуместны выражения и поступки, которые могут обострить положение на Украине.