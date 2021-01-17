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Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"

17 января 2021, 16:40  •  113 • Политика
Телеведущий Андрей Караулов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ответил на провокационный вопрос о Крыме, стерев улыбку с лица собеседника одним заявлением. "Мы забрали своё, - заявил российский журналист. - Правда, своё, как ни больно это украинцам".
Чуть ли не в каждом своём интервью с российскими медиаперсонами украинский журналист Дмитрий Гордон поднимает крымский вопрос. Журналист и телеведущий Андрей Караулов исключением не стал. Его украинский коллега попытался сходу сразить провокационным вопросом о том, не совершила ли, мол, Россия ошибку, вернув Крым.
Напомним, полуостров вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Абсолютное большинство крымчан высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина не признала итоги референдума и считает регион "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Караулов же огорошил Гордона честным ответом со словами: хочешь услышать - сейчас получишь. Украинский журналист молчал и улыбался, пока выслушивал от собеседника историю "крымской сделки". Но последняя фраза Караулова улыбку с лица Гордона стёрла. Он резко посерьёзнел.
"Поэтому мы забрали своё, - резюмировал российский журналист, говоря о возвращении Крыма в состав России. - Правда, своё, как ни больно это украинцам".
А буквально через несколько дней стало известно, что ЕСПЧ признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года. То есть фактически признал итоги референдума, которые до сих пор не признали ни Украина, ни США, ни Евросоюз. Кроме того, суд посчитал недоказанным ряд обвинений Киева в отношении России касательно Крыма. Об этом говорится в промежуточном решении инстанции по жалобе Украины против России на предмет событий 2014-2015 годов.

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