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Журналист Скачко связал проведённые у него обыски с делом Вышинского

06 марта 2019, 12:24  •  48 • Украина
Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что проведённый у него обыск СБУ связан с делом руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, так говорится в документах ведомства.
 
© Григорий Сысоев РИА Новости
 

«Не просто сказано (в документах, оставленных сотрудниками СБУ. — RT), а это вменяется мне в вину — написание статьи в РИА Новости Украина 16 марта 2014 года. Называется она «Референдум в Крыму: не уход, а возвращение». Вот эта статья. И поскольку часть вторая подразумевает, что я работал в группе, то наши трудовые отношения с Вышинским (он — редактор, я — фрилансер) выдают как сговор, потому что сговор — это часть вторая, это от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества», — сказал журналист РИА Новости.

Ранее Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. По его словам, такой вывод СБУ сделала на основании статей, написанных им для РИА Новости в 2014 году.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова после встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой в Женеве заявила, что Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское.

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