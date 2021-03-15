Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"

Украинский журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России, но при этом пожаловался на внутренние утечки информации. "Весь шок в том и заключается", - признался он.

Украинский редактор Юрий Бутусов в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном подтвердил, что операция по задержанию так называемых 33 богатырей проводилась Украиной совместно со странами НАТО. Речь идёт о спецслужбах США и Турции. По словам Бутусова, Анкара "пошла нам навстречу в этой непростой ситуации".

Однако всё сорвалось из-за того, что кто-то на Украине слил информацию об операции Белоруссии.

Эта операция делалась с нашими союзниками по НАТО. Она проводилась против РФ. И весь шок в том и заключается - в масштабе этого преступления по провалу спецоперации, - отметил Бутусов.

Редактор уверен, что если бы украинцы поймали "богатырей", то это многое бы изменило в мировой политике.

Напомним, что речь идёт о гражданах России, которые являются сотрудниками частного охранного предприятия. Согласно предварительным данным, украинские спецслужбы наняли их от лица некоего клиента, предложив выгодный контракт на Ближнем Востоке. Предполагалось, что "33 богатыря" полетят специальным рейсом в пункт назначения через Белоруссию, однако самолёт по надуманным причинам сядет на территории Украины, где всю команду задержат украинские силовики. Таким образом Киев хотел привлечь граждан России к ответственности за якобы участие в военных действиях на территории Донбасса.

Однако кто-то раскрыл планы Украины, в итоге "богатырей" задержали власти Белоруссии, а потом вернули их России. По одной из версий, источником утечки информации мог быть глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Раскрыть "предателя" должен был фильм скандальной организации Bellingcat, которая, по слухам, связана с британской разведкой. Выход фильма должен был состояться 15 марта. Накануне появилась информация о том, что британцы решили в последний момент внести поправки в фильм, снизив роль Ермака в деле о сорванной операции.