|
Журналист рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии
18 августа 2020, 01:20 • 63 • Политика
Журналист Дмитрий Стешин рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии. Он отметил, что к началу таких событий всегда вовремя подвозят качественную протестную атрибутику единого дизайна. Журналист подчеркнул, что впервые заметил подобное в Ливии.
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин указал на своём канале в Telegram "Русский тарантасъ" на одну подозрительную особенность беспорядков в Белоруссии.
Он заметил, что участниками несанкционированных акций протеста в ходе выступлений используются очень качественные предметы протестной символики.
Журналист в подтверждение своих слов поделился снимками с демонстраций в республике, на которых в руках манифестантов запечатлён огромный флаг-лента красно-белого цвета.
Стешин с иронией подчеркнул, что в первый раз наблюдал такую удивительную подготовленность к стихийным митингам в Ливии в 2011 году.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2020, 01:15
|
12 августа 2020, 00:30
|
13 августа 2020, 21:25
|
15 августа 2020, 06:25
|
15 августа 2020, 23:50
|
14 августа 2020, 00:10
|
15 августа 2020, 18:20