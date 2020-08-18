Журналист рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин указал на своём канале в Telegram "Русский тарантасъ" на одну подозрительную особенность беспорядков в Белоруссии.

Он заметил, что участниками несанкционированных акций протеста в ходе выступлений используются очень качественные предметы протестной символики.

Журналист в подтверждение своих слов поделился снимками с демонстраций в республике, на которых в руках манифестантов запечатлён огромный флаг-лента красно-белого цвета.

Стешин с иронией подчеркнул, что в первый раз наблюдал такую удивительную подготовленность к стихийным митингам в Ливии в 2011 году.