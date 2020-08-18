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Журналист рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии

18 августа 2020, 01:20  •  63 • Политика
Журналист Дмитрий Стешин рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии. Он отметил, что к началу таких событий всегда вовремя подвозят качественную протестную атрибутику единого дизайна. Журналист подчеркнул, что впервые заметил подобное в Ливии.
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин указал на своём канале в Telegram "Русский тарантасъ" на одну подозрительную особенность беспорядков в Белоруссии.
Он заметил, что участниками несанкционированных акций протеста в ходе выступлений используются очень качественные предметы протестной символики.
Журналист в подтверждение своих слов поделился снимками с демонстраций в республике, на которых в руках манифестантов запечатлён огромный флаг-лента красно-белого цвета.
Стешин с иронией подчеркнул, что в первый раз наблюдал такую удивительную подготовленность к стихийным митингам в Ливии в 2011 году.
За что люблю стихийные, никем не управляемые народные протесты - к их началу всегда готова и завезена специальная "протестная" атрибутика хорошего качества и единого дизайна, - написал он.

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