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Журналист рассказал о реакции Полторака на инцидент с Зеленским

20 июля 2019, 22:09  •  99 • Украина
Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о реакции министра обороны Украины Степана Полторака на инцидент с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого, по данным СМИ, глава государства якобы оттолкнул министра.
 
Reuters
 

По словам Полторака, «никакого инцидента не произошло». Отмечается, что после приветствия главы Минобороны и начальника Генштаба Зеленский подошёл к заместителям офиса президента.

Бутусов предположил, что украинский лидер «хотел что-то сказать чиновникам наедине по другой теме».

«Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего», — написал Бутусов в своём Facebook.

Он добавил, что после этого мероприятие пошло по плану.

Ранее в офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком.

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