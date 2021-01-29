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Журналист рассказал, о чём из разговора Путина и Байдена умолчал Белый дом
29 января 2021, 19:15 • 215 • Политика
Журналист Георгий Бовт рассказал, о чём из телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена умолчал Белый дом.
В интервью радио "Комсомольская правда" журналист Георгий Бовт оценил разговор Путина и Байдена, отметив, что запрос на беседу был послан изначально из Кремля сразу после инаугурации американского президента.
"После чего Байден, действительно, ответил на этот запрос и позвонил. Это первое. Второе. Меня поразило то, что на 50 процентов разные версии изложения этого разговора на сайте Белого дома и на сайте Кремля", - признался Бовт.
По его словам, складывается впечатление, что говорили о совершенно разных вещах - Белый дом перечислил один набор тем, а Кремль перечислил другой.
"Они разнятся тем, что на сайте Белого дома указаны такие темы, как отравление Навального в том числе, байденовская любимая байда по поводу того, что русские платили афганским талибам за убийство американцев в Афганистане. Резкое недовольство ситуацией на Украине", - пояснил журналист.
При этом американцы не упомянули тему о выходе США из Договора по открытому небу и ещё ряд вопросов.
"В кремлёвской версии сделан акцент на том, что стороны договорились продолжать конструктивный диалог. А в американской версии сделан акцент на том, что якобы Вашингтон остро поставил вопрос по тем проблемам, которыми он недоволен, как это происходит в России", - заключил Бовт.
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