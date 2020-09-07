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Журналист рассказал, как Захарова метко послала дерзких дипломатов США

07 сентября 2020, 21:00  •  163 • Политика
Журналист Станислав Натанзон рассказал о том, как официальный представитель МИД России Мария Захарова метко послала дерзких дипломатов США.
В Telegram-канале Натанзон рассказал историю, которую видел своими глазами. Речь идёт об одной из дипломатических встреч по Сирии в Вене.
"Американская сторона отвечала за очередные двусторонние переговоры "на полях" с российской стороной. Для тех, кто не знает, у любой двусторонней встречи есть "принимающая" сторона, даже если встреча на нейтральной территории в отеле, как в этот раз. И такой стороной в данном случае была Америка", - отметил журналист, напомнив, что принимающая сторона в том числе обеспечивает безопасность и досмотр журналистов.
По словам Натанзона, перед началом переговоров американцы потребовали досмотра и дипломатов.
"Натурально. Подошли к нашим ребятам из МИД и потребовали вывернуть карманы, отдать вещи и "сесть на детский стульчик". А иначе угрожали не пустить к госсекретарю Керри. Американцы были такие деловитые, надменные, грозные", - вспоминает журналист.
Однако, по его словам, "после того как Мария Захарова послала их… - послушно туда пошли".
После этого Керри, рассказывает журналист, в тот день встречал Лаврова стоя и, как и положено принимающей стороне, не сел, пока не сядет гость.

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