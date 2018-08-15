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Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину

15 августа 2018, 05:09  •  33 • Политика
Журналист Роман Цимбалюк съездил на КПП «Чонгар» на границе с Херсонской области с Крымом и рассказал, в каких условиях работают украинские военнослужащие.
Журналист и видеоблогер Роман Цимбалюк посетил украинский КПП «Чонгар». Напомним, что данный пропускной пункт находится на границе Херсонской области Украины и Крыма.
Согласно официальной позиции Киева, он служит единственной «законной» точкой въезда на территорию «временно оккупированного» полуострова. В любом случае, как отметил Цимбалюк, ежедневно многие граждане Незалежной используют его для поездок в Крым на работу и на заработки.
Впечатление данный объект пограничной инфраструктуры, впрочем, производит самое отталкивающее. Даже сейчас - по прошествии четырех лет после отделения Крыма от Украины - КПП представляет собой наспех возведенную временную постройку самого непривлекательного вида. К нему ведет разбитая дорога, а расквартировавшиеся там украинские военнослужащие лишены каких-либо удобств.
«Инфраструктура выглядит какой-то поношенной. Наши власти совершают преступление, ведь Россия вкладывает колоссальные средства в развитие Крыма. И этот контраст очень хорошо заметен», - сетует украинский журналист.
Цимбалюк уверен, что его страна обладает достаточными финансовыми ресурсами для обустройства одного КПП. Тем не менее этого не делается, что не может не наносить удара по имиджу украинского государства.
«Об имидже государства вообще никто не задумывается. Наши военные, которые работают на КПП «Чонгар», находятся там в ужасных условиях. Им даже не предоставили кондиционер, зато на крышу блокпоста повесили флаг Украины и радуются», - резюмирует блогер.

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