Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"

Несмотря на то, что семья бывшего президента Казахстана считается очень влиятельной и имеет практически неограниченную власть в стране, её окружает и немало трагедий. Наш журналист раскрыл всю правду — в том числе и о загадочных смертях.

Практически все мультимиллиардеры Казахстана так или иначе входят в число родственников первого президента республики. В том, что творится вокруг семейства Назарбаева, разобраться крайне трудно, но журналист Царьграда Марат Хайруллин описал всё максимально схематично.

У Нурсултана Абишевича три дочери. В данном случае нас интересуют две старшие – Дарига и Динара. В своё время две влиятельные невесты вышли замуж за госчиновников, которые потом стали очень богатыми людьми. И, говоря образно, вокруг них по мере развития капитализма в Казахстане образовалось два крупнейших национальных финансово-промышленных конгломерата. Ядро первого из них составлял муж Дариги генерал Рахат Алиев и его бизнес-партнёр, тот самый ныне беглый банкир Мухтар Аблязов. Центром второго стал супруг Динары Тимур Кулибаев и его многолетний партнёр банкир Карим Масимов,

- пишет он.

Две эти финансово-промышленные группы стали серьёзно конкурировать между собой. А результатом конкуренции стала личная семейная трагедия семьи Назарбаевых.

"Муж Дариги, генерал Алиев, поссорился с президентом страны и сбежал за границу, где написал обличительную книгу "Крёстный зять" (как раз про свою войну с кланом Динары и её супруга), - продолжает автор. - Потом Алиева арестовали в Австрии по запросу Казахстана и нашли повешенным в камере с ненормальным количеством наркотиков в крови".

После этого все активы Алиева, Аблязова и де-факто Дариги были откровенно и жёстко поглощены миллиардерами, входящими в орбиту родной сестры Динары. "Только по одному этому факту можно судить, какие нравы царили все эти годы в Казахстане", - резюмирует журналист.

А не так давно в семье елбасы произошла новая трагедия: внук Назарбаева, Айсултан, после грандиозного скандала и резкий высказываний, направленных против собственного деда, был найден мёртвым в Лондоне. Сыну Дариги Нурсултановны было всего 29 лет.

Тем не менее Дарига вынесла все испытания и стала депутатом казахского парламента, а затем и возглавила его, продолжает автор. По его мнению, не исключён вариант, что дочь Назарбаева в итоге сменит Токаева на посту президента страны. Для нас это может быть не худший сценарий, поскольку Дарига "проявляла откровенную склонность к сотрудничеству с Россией и Китаем".