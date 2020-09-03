Журналист раскрыл "крота" в ЕС: Эта страна саботирует санкции против России

Европейский журналист Рикард Йозвяк заявил, что одна из стран ЕС препятствует полноценной реализации единой санкционной политики союза в отношении России.

Речь идёт о Кипре. По словам сотрудника "Радио Свобода", дипломаты этого государства блокируют экономические ограничения Евросоюза, направленные на отдельных лиц и ряд организаций в РФ.

Речь, в частности, о тех из них, кто был задействован в возведении Крымского моста, а также в предполагаемых хакерских атаках на немецкое правительство в 2015 году.

Таким образом, власти острова в значительной степени саботируют всю деятельность ЕС на данном направлении, заявил сотрудник прессы на своей странице в Twitter.