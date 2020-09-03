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Журналист раскрыл "крота" в ЕС: Эта страна саботирует санкции против России

03 сентября 2020, 21:40  •  102 • Политика
Европейский журналист Рикард Йозвяк раскрыл "крота" в ЕС. По его словам, им является Кипр. Он утверждает, что эта страна саботирует санкции союза против России. В том числе против компаний, которые были задействованы в возведении Крымского моста.
Европейский журналист Рикард Йозвяк заявил, что одна из стран ЕС препятствует полноценной реализации единой санкционной политики союза в отношении России.
Речь идёт о Кипре. По словам сотрудника "Радио Свобода", дипломаты этого государства блокируют экономические ограничения Евросоюза, направленные на отдельных лиц и ряд организаций в РФ.
Речь, в частности, о тех из них, кто был задействован в возведении Крымского моста, а также в предполагаемых хакерских атаках на немецкое правительство в 2015 году.
Таким образом, власти острова в значительной степени саботируют всю деятельность ЕС на данном направлении, заявил сотрудник прессы на своей странице в Twitter.
Работа Евросоюза по санкциям оказывается затруднена, - констатировал Йозвяк.

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