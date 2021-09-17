Журналист "Эха" четыре раза пытался поймать Пескова вопросом о выборах

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" четыре раза пытался поймать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова каверзным вопросом о выборах. Но так ничего и не добился.

Корреспондент "Эха" попросил официального представителя Кремля прокомментировать "принуждение" полицейских к голосованию. Поводом для таких подозрений послужили сообщения каких-то людей о том, что на одном из избирательных участков много людей в форме.

Песков в ответ попросил объяснить, почему журналист решил, что полицейских непременно принудили к голосованию, что это не было их самостоятельным решением.

И военные голосуют, и полицейские. Это абсолютно нормальная практика. Очень много людей хотят проголосовать, освободить себе выходной. Откуда вывод о том, что это принуждение?

- удивился он.

Собеседник Пескова в общей сложности четыре раза переформулировал вопрос, однако так и не смог объяснить, почему присутствие полицейских на избирательном участке непременно означает принуждение к голосованию.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Они осуществляются по смешанной схеме. Часть депутатов проходит по партийным спискам, часть - по одномандатным округам.