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Журналист "Эха" четыре раза пытался поймать Пескова вопросом о выборах

17 сентября 2021, 15:00  •  49 • Политика
Журналист радиостанции "Эхо Москвы" четыре раза пытался поймать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова каверзным вопросом о выборах. Но так ничего и не добился.
Корреспондент "Эха" попросил официального представителя Кремля прокомментировать "принуждение" полицейских к голосованию. Поводом для таких подозрений послужили сообщения каких-то людей о том, что на одном из избирательных участков много людей в форме.
Песков в ответ попросил объяснить, почему журналист решил, что полицейских непременно принудили к голосованию, что это не было их самостоятельным решением.
И военные голосуют, и полицейские. Это абсолютно нормальная практика. Очень много людей хотят проголосовать, освободить себе выходной. Откуда вывод о том, что это принуждение?
- удивился он.
Собеседник Пескова в общей сложности четыре раза переформулировал вопрос, однако так и не смог объяснить, почему присутствие полицейских на избирательном участке непременно означает принуждение к голосованию.
Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Они осуществляются по смешанной схеме. Часть депутатов проходит по партийным спискам, часть - по одномандатным округам.

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