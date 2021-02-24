Журналист призвал ввести жёсткие меры против украинских детей. За нелюбовь к "мове"

Львовский журналист Остап Дроздов, известный на Украине своими нацистскими наклонностями, призвал ввести против детей, живущих на Украине, жёсткие меры. Речь идёт о наказании за нелюбовь к "мове".

По словам радикала, на Украине пора усилить меры наказания за неуважение к украинскому языку, называемому "мовой". Особенно это должно коснуться молодёжи, считает Дроздов. Журналист предложил внести в закон о языковой политике изменения, которые бы позволили жёстко наказывать за публичное неуважение государственного языка.

"Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить, и ничего не будет", - сказал он.

По словам Дроздова, властям необходимо внести в языковой закон "определённый пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка".

Ранее ученик 11-го класса из Днепра издевался над военными, решившими выступить перед школьниками на русском языке. "Дядь, тебя вынесут", - обещал парень, а его отец с гордостью написал о подобном поведении в Facebook.