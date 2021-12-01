Журналист призвал избавиться от Зеленского. На государственном уровне

Украинский журналист Остап Дроздов, известный также своими русофобскими высказываниями, предложил избавить свою страну от должность президента. По его словам, на такие мысли его натолкнул период правления Владимира Зеленского.

В эфире украинского ТВ журналист заявил о желании в целом ликвидировать в стране институт президентства.

"Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус", - отметил он.

По мнению Дроздова, жители Украины больше никогда не будут уважать своего президента. Он также добавил, что сегодня страной управляет "глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами".

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть аудиозаписи, на которых якобы ведутся переговоры между гражданами России и Украины. Они обсуждают олигарха Рината Ахметова и его роль в будущем госперевороте, а также суммы в миллиарды долларов.

Зеленский уверен: Ахметова втягивают в войну против официального Киева намеренно. Глава государства добавил, что в госперевороты вообще не верит.