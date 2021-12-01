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Журналист призвал избавиться от Зеленского. На государственном уровне
01 декабря 2021, 10:05 • 184 • Политика
Украинский журналист Остап Дроздов, известный также своими русофобскими высказываниями, предложил избавить свою страну от должность президента. По его словам, на такие мысли его натолкнул период правления Владимира Зеленского.
В эфире украинского ТВ журналист заявил о желании в целом ликвидировать в стране институт президентства.
"Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус", - отметил он.
По мнению Дроздова, жители Украины больше никогда не будут уважать своего президента. Он также добавил, что сегодня страной управляет "глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами".
Ранее Зеленский сообщил, что у него есть аудиозаписи, на которых якобы ведутся переговоры между гражданами России и Украины. Они обсуждают олигарха Рината Ахметова и его роль в будущем госперевороте, а также суммы в миллиарды долларов.
Зеленский уверен: Ахметова втягивают в войну против официального Киева намеренно. Глава государства добавил, что в госперевороты вообще не верит.
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