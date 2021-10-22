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Журналист потребовал охраны для Поклонской: "Теракт никто не отменял"
22 октября 2021, 12:40 • 92 • Политика
Журналист-международник Аббас Джума потребовал со всей серьёзностью отнестись к охране посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской и напомнил о желании Украины экстрадировать её в Киев.
В своём аккаунте в Twitter Аббас Джума заявил, что официально вряд ли кто-то рискнёт тронуть русского посла. Однако, по мнению журналиста, Киев может пустить в ход иные средства, включая откровенно преступные.
"Теракта никто не отменял. Вспомните убийство посла Карлова в Турции. Поэтому надо охранять Поклонскую, как Кощей яйцо!" - заявил Аббас Джума.
Читатели согласились с мнением журналиста и отметили, что у Кабо-Верде появился повод почувствовать себя приобщённой к мировой политике. Другой комментатор отметил, что Украина если и может воевать, то только с женщинами.
Один из комментариев под постом Аббаса Джумы был оставлен на английском языке. Читатель заявил, что Украина играет с огнём, а Россия не простит ареста своего посла.
Напомним, Наталья Поклонская была назначена послом России в Республику Кабо-Верде 13 октября 2021 года.
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