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Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"

16 марта 2022, 09:40  •  144 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов показал заказчика антирусской "акции" редактора Первого канала Марины Овсянниковой. "А вы удивлялись, почему надпись на английском", - написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, несколько дней назад Овсянникова ворвалась в прямой эфир вечернего выпуска новостей с плакатом "Нет войне", в том числе с надписями на английском языке.
После выхода свежей прессы в Британии стало понятно, кто был заказчиком дерзкой и низкой провокации. В своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов показал обложки популярных в Британии газет, где "героем дня" стала именно Овсянникова.
"TV-редактор, чьё мужество вдохновило мир": у британской прессы новый герой. А вы удивлялись, почему надпись на английском", - подписал фото журналист.

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