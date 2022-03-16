Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов показал заказчика антирусской "акции" редактора Первого канала Марины Овсянниковой. "А вы удивлялись, почему надпись на английском", - написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, несколько дней назад Овсянникова ворвалась в прямой эфир вечернего выпуска новостей с плакатом "Нет войне", в том числе с надписями на английском языке.

После выхода свежей прессы в Британии стало понятно, кто был заказчиком дерзкой и низкой провокации. В своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов показал обложки популярных в Британии газет, где "героем дня" стала именно Овсянникова.

"TV-редактор, чьё мужество вдохновило мир": у британской прессы новый герой. А вы удивлялись, почему надпись на английском", - подписал фото журналист.