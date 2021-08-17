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Журналист подсчитал, сколько афганцев нужно вывозить в день. США не укладываются
17 августа 2021, 23:40 • 63 • Политика
Журналист Богданов подсчитал, сколько афганцев нужно вывозить в день, чтобы эвакуировать всех, кто сотрудничал с американцами в период правления Ашрафа Гани. США явно не укладываются в срок.
За последние 48 часов из Кабула вывезли 700 афганцев. Это значит, что в день американцы успевают эвакуировать по 350 человек.
Корреспондент ВГТРК Валентин Богданов напомнил, что всего американцам предстоит эвакуировать 30 тыс. человек.
- пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Валентин Богданов
Журналист Александр Сосновский в свою очередь напомнил об операции "Соломон", которая была организована в 1991 году. Тогда Израиль за полтора дня смог вывезти из Эфиопии 15 тыс. эфиопских евреев, которым угрожала смерть. Под контролем спецназа и армии было организовано 35 рейсов.
Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ
Напомним, что после вывода войск США боевики из террористической группировки "Талибан"* начали широкомасштабное наступление. За месяц они захватили всю страну и вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани, которого американцы некогда поставили во главе государства, бежал из страны. Тысячи местных жителей осаждают кабульский аэропорт, спасаясь от террористов, которые уже заняли президентский дворец и ведут переговоры о передачи власти.
* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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