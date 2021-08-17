Журналист подсчитал, сколько афганцев нужно вывозить в день. США не укладываются

Журналист Богданов подсчитал, сколько афганцев нужно вывозить в день, чтобы эвакуировать всех, кто сотрудничал с американцами в период правления Ашрафа Гани. США явно не укладываются в срок.

За последние 48 часов из Кабула вывезли 700 афганцев. Это значит, что в день американцы успевают эвакуировать по 350 человек.

Корреспондент ВГТРК Валентин Богданов напомнил, что всего американцам предстоит эвакуировать 30 тыс. человек.

Нехитрый подсчёт при известных темпах эвакуации даёт нам искомое число необходимых для этого месяцев. Примерно три. Столько талибы* американцев терпеть точно не будут,

- пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Валентин Богданов

Журналист Александр Сосновский в свою очередь напомнил об операции "Соломон", которая была организована в 1991 году. Тогда Израиль за полтора дня смог вывезти из Эфиопии 15 тыс. эфиопских евреев, которым угрожала смерть. Под контролем спецназа и армии было организовано 35 рейсов.

Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ

Напомним, что после вывода войск США боевики из террористической группировки "Талибан"* начали широкомасштабное наступление. За месяц они захватили всю страну и вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани, которого американцы некогда поставили во главе государства, бежал из страны. Тысячи местных жителей осаждают кабульский аэропорт, спасаясь от террористов, которые уже заняли президентский дворец и ведут переговоры о передачи власти.

* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.