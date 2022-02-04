Журналист оценил слова Нуланд по выполнению Украиной Минска: "Не читала, не видела, не слышала"

Журналист оценил заявления Нуланд по реализации Украиной Минских соглашений.

В России оценили заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд по вопросу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы можем быть полезными, то мы готовы быть полезными", - заявила в интервью ТАСС заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

При этом Нуланд не стала давать прямые ответы, каким образом США могут способствовать реализации подписанных Украиной несколько лет назад миных соглашений в Минске.

Журналисты обратили внимание Нуланд на то, что официальные лица в Киеве отвергают вероятность предоставления Донбассу особого статуса, оговоренного соглашениями в Минске. Об этом неоднократно говорили как президент Украины Зеленский. Недавно об этом заявил в интервью польской газете "Речь Посполита" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не видела того заявления, на которое вы ссылаетесь", - отметила Нуланд. Дипломат подчеркнула, что Зеленский в переговорах с президентом США сообщал о готовности соблюдать Минские соглашения. Замгоссекретаря отметил, что Москва должна способствовать выполнение обязательств со стороны ЛНР и ДНР.

"Мы считаем, что при наличии доброй воли всех сторон минские соглашения все еще можно реализовать. Тем не менее это потребует и того, чтобы Россия была готова прекратить оказывать военную поддержку и вывести силы с Украины", - сказала Нуланд.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта на Донбассе, в Минских соглашениях она выступала как посредник.

Журналист Валентин Богданов в своем Telegram-канале оценил заявления замгоссекретаря Нуланд: