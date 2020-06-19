Журналист одним словом оценил жёсткий ответ Пригожина Навальному

Ранее Навальный отличился рядом резонансных и грубых заявлений в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и в целом в адрес тех, кто не согласен с ним. Оскорбил он и Пригожина и его жену - певицу Валерию.

Роман Голованов выложил в своём Telegram-канале часть видеообращения Пригожина в адрес Навального.

"Мощно. Иосиф Пригожин ставит на место Навального", - написал он.

На кадрах Пригожин даёт ответ на заявления Навального.

"Вы не соизволили ответить на мой звонок, который я совершил вам, и написал сообщение", - отметил в своём видеообращении к Навальному Пригожин и ответил на грубости блогера.

Пригожин рассказал о том, что не считает себя кому-либо должным, потому что сам заработал честным трудом на свою жизнь и жизнь своей семьи.

"Я приехал в столицу в 1985 году. У меня не было ничего: ни еды, ни питья, ни денег - я вырос в бедной семье. Борщ ел по праздникам, а вы позволяете себе меня упрекать в том, что я "подлизываюсь" к власти", - отметил Пригожин.

Он напомнил о том, что не готовится ни к каким предвыборным дебатам и не собирается никуда баллотироваться.

"Я собираюсь оставаться частным предпринимателем, я собираюсь оставаться тем, кто я есть. В той отрасли, в которой мне очень комфортно", - сказал Пригожин.

При этом он отметил, что не испытывает никаких трудностей (очевидно, в отличие от Навального) в общении со многими, и не только с Навальным.

"Потому что я никому ничего не должен. Я ни у кого ничего не взял. Я не взял чужих денег, я не взял ни у кого чужой славы", - подчеркнул Пригожин.

Он отметил, что Навальный "валяет в грязи" не только чиновников, но и простых людей, которые добились всего сами. Валяет в грязи всех, кто не согласен с его мнением.

"Я не знаю, чем вы можете гордиться", - заметил продюсер, добавив, что Навальному не стоит рассчитывать, что Пригожин и его семья будут вести себя так, как этого хочется блогеру.

"Я буду делать так, как я считаю нужным и как мне подсказывает моё сердце", - подытожил Пригожин.

Полная версия видеообращения опубликована на Youtube-канале Пригожина.