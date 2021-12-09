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Журналист одним фото объяснил браваду "ядерного дедушки" из США
09 декабря 2021, 10:00 • 352 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов одной фотографией объяснил браваду "ядерного дедушки", американского сенатора-республиканца Роджера Уикера.
В своём Telegram-канале журналист просто выложил домашнее фото грозного политика - в центре кадра простой американский дедушка, который занимается выпечкой и улыбается своим близким в объектив.
"Дедушка старый, ему всё равно", - подписал фото журналист, отметив, что именно этот "70-летний сенатор США Роджер Уикер заявил о возможности ядерного удара по России из-за "возможного вторжения на Украину".
Напомним, что заявление Уикер сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом. В частности, он рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.
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