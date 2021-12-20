|
Журналист не сдержала иронии из-за новой цены на газ: "Думаю, можно подождать"
20 декабря 2021, 12:05 • 110 • Политика
Журналист Юлия Витязева не сдержала иронии, увидев новую цену на газ в Европе. "Думаю, можно подождать", - отметила она.
Речь идёт о $1900 за тысячу кубометров голубого топлива. Именно эту отметку преодолела цена на газ в Европе по данным биржи.
"Думаю, с сертификацией "Северного потока" можно ещё подождать", - иронично отметила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Ранее замглавы энергоконцерна из Польши PGNiG Пшемыслав Вацлавский предупредил, что Европу ждёт суровая зима из-за высоких цен и низких запасов газа.
"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой", - пожаловался поляк в ходе XXIII Мирового нефтяного конгресса в США.
Цена на газ в ЕС устанавливала исторические рекорды осенью 2021 года, причиной стала информация о приостановке выдачи лицензий новому газопроводу "Северный поток - 2".
Подпишитесь на нас
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 декабря 2021, 06:30
|
17 декабря 2021, 06:30
|
14 декабря 2021, 09:05
|
18 декабря 2021, 22:10
|
13 декабря 2021, 14:55
|
19 декабря 2021, 17:25
|
16 декабря 2021, 15:20