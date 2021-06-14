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Журналист NBC умолчал, о чём именно беседовал с Путиным "off the record"

14 июня 2021, 23:10  •  23 • Политика
Журналист NBC Кейр Симмонс рассказал о разговоре с Владимиром Путиным после записи интервью.
Журналист NBC Кейр Симмонс рассказал, что после окончания полуторачасового интервью президент России Владимир Путин продолжил разговор.
Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня,
- рассказал корреспондент в эфире американского телеканала. Симмонс не стал пояснять, о чём продолжал говорить Путин.
В ходе интервью президент России ответил на вопросы о взаимоотношениях двух стран, проблемах между Москвой и Вашингтоном, а также об оппозиции в России.
Симмонс рассказал, что перед встречей с главой России съёмочная группа NBC провела в карантине две недели.
Интервью с Симмонсом стала первой за три года встречей Путина с американскими журналистами, отмечает ТАСС.
Президент России дал интервью NBC накануне встречи с президентом США Джозефом Байденом в Женеве 16 июня.

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