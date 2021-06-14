Журналист NBC умолчал, о чём именно беседовал с Путиным "off the record"

Журналист NBC Кейр Симмонс рассказал о разговоре с Владимиром Путиным после записи интервью.

Журналист NBC Кейр Симмонс рассказал, что после окончания полуторачасового интервью президент России Владимир Путин продолжил разговор.

Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня,

- рассказал корреспондент в эфире американского телеканала. Симмонс не стал пояснять, о чём продолжал говорить Путин.

В ходе интервью президент России ответил на вопросы о взаимоотношениях двух стран, проблемах между Москвой и Вашингтоном, а также об оппозиции в России.

Симмонс рассказал, что перед встречей с главой России съёмочная группа NBC провела в карантине две недели.

Интервью с Симмонсом стала первой за три года встречей Путина с американскими журналистами, отмечает ТАСС.

Президент России дал интервью NBC накануне встречи с президентом США Джозефом Байденом в Женеве 16 июня.