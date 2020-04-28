Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе

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После крушения боинга на Донбассе Америка больше всех суетилась и торопливо назначала виноватых, стремясь всеми силами взвалить вину на РФ, хотя самолет до российских границ даже не долетел.

Недавно выяснилось, что к крушению рейса MH17, направлявшегося из Амстердама в Куала-Лумпур, причастны Штаты.

Журналист Кристоф Леманн провел свое независимое расследование, результаты которого позволили утверждать: Америка намеренно пошла на страшное преступление, сделала из пассажиров самолета «сакральных жертв» ради провокации и грязных политических игр.

Леманн удивляется, что Нидерланды (пострадавшая сторона!) тоже замалчивают правду, опасаясь гнева и санкций янки. Расследованием причин трагедии уже несколько лет занимается Совет безопасности Нидерландов, который является одной из структур НАТО.

Неудивительно, что американцы вертят голландцами, как хотят. Более того, они подсуетились и сделали все, чтобы не допустить к расследованию власти Малайзии. Все это выглядит подозрительно.

Журналист нашел данные, позволяющие утверждать, что Штаты реализовали на Донбассе план «Нортвудс», который был разработан Минобороны США и президентом Джоном Кеннеди еще в 1962 году.

По этому дикому плану, американцы должны были взорвать в небе США гражданский самолет, а всю вину за это возложить на Кубу. Это должно было стать поводом для военного вторжения на Остров свободы.

План долго согласовывался, осуждались все детали, прорабатывались все нюансы взрыва авиалайнера. Если бы в 1963 году Кеннеди не погиб бы от рук киллера, история США и Кубы сложилась бы совсем иначе. В регионе могла бы быть страшная война, которая еще неизвестно как, чем и когда бы закончилась.

Из-за смерти Кеннеди реализация плана «Нортвудс» была отложена на несколько десятилетий. В 21 веке его доработали и адаптировали под Украину. Американцы стали идеологами, провокаторами и кураторами страшного преступления. Украинские власти тоже были в курсе диверсии.

Спецслужбы Украины и Америки проделали большую работу, чтобы взорвать самолет, а потом замести следы своих злодеяний. Они действовали заодно и работали четко по плану «Нортвудс».

Наглость, подлость и циничность янки и свидомых скакунов поражает воображение. Беспринципные люди вступили в сговор и сбили гражданский самолет ради провокации против РФ и огульных обвинений. Чужие жизни для политических аферистов ничего не стоят.

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