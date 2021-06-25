Журналист напомнил осечку британского Минобороны после видео ФСБ

Телеведущий Евгений Попов после обнародования видео ФСБ о том, как действительно произошел инцидент с британским эсминцем, не удержался от колкости.

В России обнародовали видео момента вторжения британского Defender в наши территориальные воды. На записи, предоставленной ФСБ, запечатлено, как пограничники настоятельно просят судно-нарушить развернуться. Инцидент произошел утром 23 июня у мыса Фиолент в Крыму.

По сообщению военных, британский эсминец на три километра вошел в территориальные воды России.

По кадрам, представленным ФСБ, ясно, что британцы не сразу стали подчиняться требованиям наших пограничников. В итоге пришлось вести предупредительный огонь по курсу корабля. После этого Defender сменил курс.

Однако в Великобритании официальные лица стали заявлять, что никакой предупредительной стрельбы русские не открывали, хотя это утверждение было почти моментально разбито. Журналист "Би-би-си", а затем и капитан корабля подтвердили, что русские все же вели предупредительный огонь.

Журналист Евгений Попов не преминул уколоть британцев.

"Российские пограничники публикуют новые кадры преследования британского ‘Дефендера’. На видео предупредительная стрельба по курсу движения эсминца. Напомню слова британского Минобороны - «стрельбы не было»", – отметил он в своем телеграм-канале.

Примечательно, что в Пентагоне также взяли на вооружение британскую версию, что никакой стрельбы не было. В Минобороны США сочли это все дезинформацией, несмотря на обнародованное видео, где запечатлено, как все было на самом деле.