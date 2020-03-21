Журналист наглядно показал, как Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая

Президент США Дональд Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая, назвав коронавирус китайским вирусом.

Журналист Аббас Джума разместил в своём телеграм-канале фото, на котором видно, что данная оговорка вносилась от руки в уже готовую напечатанную речь для выступления.

"На фото отчётливо видно, как Дональд Трамп перед выступлением зачеркнул в тексте слово «коронавирус» и исправил его на «китайский вирус». Старый провокатор", - иронично отмечает журналист.

Скриншот Telegram/ Abbas Djuma

Ранее Трамп обвинил КНР в распространении ложных слухов о том, что к возникновению эпидемии причастны американские военные.

Он сказал, что не будет спорить, а вместо этого станет употреблять словосочетание "китайский вирус".

17 марта официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на брифинге выразил протест в связи с упоминанием страны в таком контексте.