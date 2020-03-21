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Журналист наглядно показал, как Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая

21 марта 2020, 04:35  •  92 • В мире
Журналист Аббас Джума показал фото, на которых запечатлены правки в речи американского президента Дональда Трампа. В своём недавнем выступлении политик назвал коронавирус "китайским вирусом". По обнародованным фото видно, что эта правка внесена непосредственно перед выступлением.
Президент США Дональд Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая, назвав коронавирус китайским вирусом.
Журналист Аббас Джума разместил в своём телеграм-канале фото, на котором видно, что данная оговорка вносилась от руки в уже готовую напечатанную речь для выступления.
"На фото отчётливо видно, как Дональд Трамп перед выступлением зачеркнул в тексте слово «коронавирус» и исправил его на «китайский вирус». Старый провокатор", - иронично отмечает журналист.
Скриншот Telegram/ Abbas Djuma
Ранее Трамп обвинил КНР в распространении ложных слухов о том, что к возникновению эпидемии причастны американские военные.
Он сказал, что не будет спорить, а вместо этого станет употреблять словосочетание "китайский вирус".
17 марта официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на брифинге выразил протест в связи с упоминанием страны в таком контексте.

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