Журналист-международник заявил о новой болезни после эпидемии коронавируса

Журналист Валентин Богданов в своём Telegram-канале рассказал о новой болезни, которая после коронавируса ожидает человечество.

По его словам, эта болезнь - коронафобия.

"Коронафобия - новая социальная болезнь после эпидемии", - написал он.

Журналист отметил, что, по данным опросов, 16% американцев полагают, что им вряд ли когда-нибудь впредь будет комфортно появляться в публичных местах. Кроме того, каждый четвёртый опрошенный заявил, что будет избегать мест массового скопления людей при любой возможности.

Фото: Скриншот Facebook/Валентин Богданов

Напомним, что в России за минувшие сутки зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по борьбе с пандемией.

Среди заболевших 50,3% не имели клинических проявлений болезни.

Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов. За тот же период полностью выздоровели 1626 человек.

В первой тройке антилидеров по количеству заболевших Москва - 5948 человек, Московская область - 822 и Санкт-Петербург - 295.