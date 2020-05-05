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Журналист-международник заявил о новой болезни после эпидемии коронавируса
05 мая 2020, 00:10 • 66 • В мире
Журналист-международник Валентин Богданов заявил о новой болезни, которая придёт после пандемии коронавируса. Судя по данным социальных исследований, болезнь станет не менее массовой, чем COVID-19.
Журналист Валентин Богданов в своём Telegram-канале рассказал о новой болезни, которая после коронавируса ожидает человечество.
По его словам, эта болезнь - коронафобия.
"Коронафобия - новая социальная болезнь после эпидемии", - написал он.
Журналист отметил, что, по данным опросов, 16% американцев полагают, что им вряд ли когда-нибудь впредь будет комфортно появляться в публичных местах. Кроме того, каждый четвёртый опрошенный заявил, что будет избегать мест массового скопления людей при любой возможности.
Фото: Скриншот Facebook/Валентин Богданов
Напомним, что в России за минувшие сутки зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по борьбе с пандемией.
Среди заболевших 50,3% не имели клинических проявлений болезни.
Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов. За тот же период полностью выздоровели 1626 человек.
В первой тройке антилидеров по количеству заболевших Москва - 5948 человек, Московская область - 822 и Санкт-Петербург - 295.
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