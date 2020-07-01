Журналист: Лукашенко снабжал Порошенко данными о российских войсках

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Минск докладывал Киеву о передислокации ВС РФ вдоль границ в период военных действий в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передавал сведения о передвижениях войск российской армии своему коллеге из Украины Петру Порошенко в самый разгар вооруженного противостояния в Донбассе, чем нанес обиду Москве. И она это не забыла. Об этом заявил отечественный публицист Максим Юсин в интервью украинскому эксперту Дмитрию Джангиров в прямом эфире "CapitalTV" на ютюб-канале.

Российский журналист отметил, что про эти действия бацьки в официальной прессе не говорят. Сам Юсин получил данные сведения в ходе подготовки к поездке на парламентские выборы в Белоруссию (в каком именно году, он не уточнил, но последние прошли в ноябре 2019-го). Публицист общался с людьми, которые отвечали за белорусское направление в Москве и в российском посольстве в Минске. Где конкретно он получил информацию по заданной теме, Юсин также не раскрыл.

Источники дали ему понять, что в Москве знают, насколько тесно Александр Григорьевич общался с Петром Алексеевичем, включая и тот факт, что "в момент максимального напряжения в Донбассе и вокруг него из Минска шла информация в Киев о передвижении вдоль границы российских войск". Также в России не забыли о том, что воевавшие за ополченцев белорусские граждане по возвращении на родину тут же оказывались за решеткой.

"На все эти моменты обратили внимание, заявлений делать не стали, но пометочки сделали", – подчеркнул Юсин.

По сведениям его источника в Республике близкого к Лукашенко, теперь же в Минске хотят помириться с Москвой.

Поэтому бацька принял приглашение президента РФ Владимиру Путина принять участие в открытии мемориала Советскому солдату во Ржеве, поскольку нужно сгладить острые углы в отношениях между нашими странами.

"С Россией ссориться не надо в тот момент, когда непонятно, к чему все идет. А непонятно никому: ни людям из окружения Лукашенко, ни самим (белорусским) оппозиционерам", – резюмировал журналист.

Добавим, что Александр Григорьевич посетил вчерашнее мероприятие по открытию ржевского мемориала, посадил вместе с Путиным одно дерево на двоих. А сегодня стало известно о продвижениях между Москвой и Минском по части договоренностей по ценам на газ и скором возобновлении работы по вопросу интеграции в рамках Союзного государства.

