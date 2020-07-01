Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / Политика

Журналист: Лукашенко снабжал Порошенко данными о российских войсках

01 июля 2020, 16:00  •  146 • Политика
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com.com/www.globallookpress.com
Минск докладывал Киеву о передислокации ВС РФ вдоль границ в период военных действий в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передавал сведения о передвижениях войск российской армии своему коллеге из Украины Петру Порошенко в самый разгар вооруженного противостояния в Донбассе, чем нанес обиду Москве. И она это не забыла. Об этом заявил отечественный публицист Максим Юсин в интервью украинскому эксперту Дмитрию Джангиров в прямом эфире "CapitalTV" на ютюб-канале.
Российский журналист отметил, что про эти действия бацьки в официальной прессе не говорят. Сам Юсин получил данные сведения в ходе подготовки к поездке на парламентские выборы в Белоруссию (в каком именно году, он не уточнил, но последние прошли в ноябре 2019-го). Публицист общался с людьми, которые отвечали за белорусское направление в Москве и в российском посольстве в Минске. Где конкретно он получил информацию по заданной теме, Юсин также не раскрыл.
Источники дали ему понять, что в Москве знают, насколько тесно Александр Григорьевич общался с Петром Алексеевичем, включая и тот факт, что "в момент максимального напряжения в Донбассе и вокруг него из Минска шла информация в Киев о передвижении вдоль границы российских войск". Также в России не забыли о том, что воевавшие за ополченцев белорусские граждане по возвращении на родину тут же оказывались за решеткой.
"На все эти моменты обратили внимание, заявлений делать не стали, но пометочки сделали", – подчеркнул Юсин.
По сведениям его источника в Республике близкого к Лукашенко, теперь же в Минске хотят помириться с Москвой.
Поэтому бацька принял приглашение президента РФ Владимиру Путина принять участие в открытии мемориала Советскому солдату во Ржеве, поскольку нужно сгладить острые углы в отношениях между нашими странами.
"С Россией ссориться не надо в тот момент, когда непонятно, к чему все идет. А непонятно никому: ни людям из окружения Лукашенко, ни самим (белорусским) оппозиционерам", – резюмировал журналист.
Добавим, что Александр Григорьевич посетил вчерашнее мероприятие по открытию ржевского мемориала, посадил вместе с Путиным одно дерево на двоих. А сегодня стало известно о продвижениях между Москвой и Минском по части договоренностей по ценам на газ и скором возобновлении работы по вопросу интеграции в рамках Союзного государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 06:00
Турция может продать США российские С-400 только при одном условии - ФСВТС
01 июля 2020, 01:00
"Культура унижения"? Звезду "Зачарованных" послали к психологу из-за высказываний против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.