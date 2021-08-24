|
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40 • 58 • Политика
Французская журналистка Анна Дарроман в своей публикации отметила, что вопрос Крыма перестал быть интересен Западу, несмотря на предпринимаемые Киевом усилия.
Вопрос Крыма перестал быть интересен союзникам Украины – об этом в своей статье пишет Дарроман для Le Figaro. Она подчеркивает, что несмотря на усилия Киева по поводу 30-летия независимости, проведения "Крымской платформы", интерес к статусу полуострова угас.
Автор цитирует слова украинского чиновника Алексея Резникова, который констатирует: "Для сравнения, присоединенный всего за несколько недель Крым «исчез из международной политической повестки дня".
Журналистка намекает, что в нынешнем педалировании крымского вопроса движут личные амбиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорят и в экспертном сообществе.
"Это просто уловка, саммит будет похож на встречу выступающих против аннексии Крыма, которая не будет иметь реальных последствий", — размышляет военный эксперт Олег Жданов
В любом случае, говорится в статье Le Figaro, свое отношение по вопросу принадлежности Крыма западные союзники Украины явно продемонстрировали.
"Эммануэль Макрон и Джо Байден не приедут на саммит. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась присутствовать на мероприятии, хотя оно проходит на следующий день после ее визита в украинскую столицу", - отмечает автор и подчеркивает, что вопрос Крыма уже не является приоритетным.
Напомним, что саммит "Крымской платформы" состоялся в понедельник 23 августа в Киеве. В нем приняли участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 00:15
|
22 августа 2021, 06:30
|
23 августа 2021, 07:15
|
19 августа 2021, 02:15
|
20 августа 2021, 03:00
|
18 августа 2021, 09:45
|
21 августа 2021, 13:05