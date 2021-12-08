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Журналист кремлёвского пула задал Путину провокационный вопрос

08 декабря 2021, 22:55  •  211 • Политика
Журналист кремлёвского пула задал президенту России Владимиру Путину провокационный вопрос об Украине. Глава государства на него тем не менее ответил.
Журналист Андрей Колесников попросил президента "развеять сомнения". Он поинтересовался, собирается Россия нападать на Украину или нет. Путин сразу же отметил провокационный характер этого вопроса.
Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе,
- пояснил он.
Путин подчеркнул, что пытается донести эту мысль до "наших партнёров". В частности, об этом он сказал президенту США Джо Байдену во время онлайн-конференции, которая состоялась накануне.
Последние несколько недель американская пресса распространяет слухи, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Несмотря на то что никто при этом не приводит никаких доказательств, американские власти рассматривают это как реальную угрозу и даже обсуждают "предстоящее" русское вторжение в Конгрессе.
Эксперты отмечают, что Россия не заинтересована в обострении ситуации на Украине, особенно сейчас - во время сертификации "Северного потока - 2". А вот США, напротив, могут получить прямую выгоду от эскалации. Это даст им повод для того, чтобы надавить на Германию и заставить её отказаться от "Северного потока - 2".

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