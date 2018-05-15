Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу

И в ходе этого изучения всплывают все новые удивительные загадки.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эксперт Юрий Антипов известен тем, что почти всегда безошибочно определяет причины катастроф, изучая фото с мест трагедий. Когда, например, в 2015 году под Каиром упал наш самолет с туристами, многие эксперты заговорили о проблеме с двигателем. И только Антипов, разглядывая первые фото с места, сразу же заявил на сайте «КП», что вид обломков явно указывает на взрыв в носовой части лайнера и следует говорить о теракте. Через несколько дней его выводы подтвердились.

Эксперт Юрий Антипов.

По гибели малайзийского «Боинга» под Донецком у Антипова давно сложилась своя картина. Но главными следователями в этом деле выступают голландцы, поскольку «Боинг» вылетел в свой последний путь из Амстердама. Только их расследование гибели самолета мне все больше напоминает трагикомическое разбирательство одного громкого ДТП, случившегося в Кирове в 2012 году. Тогда сын местного олигарха Эдуард Игнатян, выйдя ночью из кабака и, по словам свидетелей, будучи в стельку пьяным, сел за руль своего BMW. На огромной скорости в центре города въехал в стоящий у обочины «жигуленок», убил троих и покалечил одного человека. Проверить на алкоголь Игнатяна на месте ДТП забыли. А когда началось следствие, оказалось, что самым чудесным образом именно на месте трагедии в этот в час не работали уличные видеокамеры в отличие от всех прочих камер видеонаблюдения. И это позволило Игнатяну утверждать, что «жигуленок» сам наехал на BMW Игнатяна. В расследовании участвовал независимый технический эксперт Юрий Антипов, который доказал, что «жигуленок» не мог наехать на BMW, потому что стоял у обочины из-за поломки, что ясно видно по таким-то деталям. Но судья не услышал эксперта. В результате Эдуард Игнатян отделался мизерным наказанием - 4 года колонии-поселения.

КУДА СМОТРЕЛИ «КОСМИЧЕСКИЕ ГЛАЗА»

Теперь ближе к «Боингу». В 2001 году украинские ПВО случайно по ходу учений сбили над Черным морем пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск. Украинские военные пытались это скрывать, хотя космическая разведка США в первые же часы после трагедии указала на вину незалежной. Тогда еще не было «во всем всегда виноваты русские». И украинский президент Кучма вынужден был через 9 дней после трагедии признаться под лучом всевидящего космического ока Америки.

17 июля 2014 года под городом Шахтерском уж который день шли ожесточенные бои между украинской армией и донбасским ополчением за курган Саур-Могила. Естественно, все «космические глаза» США и других стран НАТО были прикованы к этому месту. И в это время, и в том же месте, по версии Запада, ополченческий ЗРК «Бук» выстрелил ракетой по малайзийскому «Боингу». Однако же ни один «космический глаз» стран НАТО каким-то чудесным образом не заметил ни вспышки выстрела, ни мощного дымового следа от ракеты «земля - воздух». Даже никто из космоса не сфотографировал ни саму массивную установку «Бук», ни ее передвижение. А ведь случилось все это ясным днем в 16 часов 20 минут по местному времени.

Есть, конечно же, в интернете множество фотофейков якобы того «Бука», который, подобно туристическому автобусу, разъезжает по дорогам России, по городам Донбасса в одних рядах с легковушками. Но куда смотрели натовские «космические глаза»? Или они, как в случае с Игнатяном, именно в этот час взяли и все сломались, чтобы не портить картину следователям и судьям?

Село Петропавловка, над которым стал разваливаться самолет.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

СТАРТ РАКЕТЫ НИКТО НЕ ВИДЕЛ

По иронии судьбы все тот же эксперт Юрий Антипов уж который год безуспешно пытается донести до мира свою версию гибели «Боинга». Разглядывая обломки, он все больше приходит к выводу, что на борту самолета случился взрыв или даже серия взрывов от хорошо спланированного теракта. Если учесть, что за 4 месяца до этого такой же малайзийский «Боинг» и той же компании Malaysia Airlines пропал без вести над Южно-Китайским морем, не успев передать и SOS, то версия теракта сама собой навязывается.

- На сегодня, - говорит Юрий Николаевич, - нет ни одного достоверного факта атаки на МН17 ракетой «Бук», несмотря на то, что запуск «Бука» должен был произойти из густонаселенного района, где к тому же идут бои с присутствием большого количества живой силы. Не заметить запуск тяжелой реактивной ракеты на высоту в 10 километров просто невозможно.

Фактов и правда нет. Были в разных СМИ ссылки на некоего перебежчика, офицера ПВО ВСУ, который якобы заявил, что по «Боингу» выстрелил украинский «Бук» из поселка Зарощенское, где стояли тогда ВСУ. Украинцы же, опровергая это, указывали, мол, стреляли из поселка Первомайский, что восточнее на 25 км. Там было ополчение. Несомненно, что разведки обеих сторон также во все глаза следили друг за другом, но ни та, ни другая не заметили выстрела «Бука». Что там, что сям полно гражданского населения. И никто не снял даже на телефон шлейф огня и дыма от выпущенной ракеты.

ЗАЧЕМ ГОЛЛАНДЦЫ ТЯНУЛИ ВРЕМЯ?

Вы не поверите, но в селе Петропавловка (ДНР), откуда я только что вернулся и за которым в небе начал разваливаться «Боинг», не побывал ни один иностранный следователь!

Только после долгих уговоров со стороны ДНР приехать, забрать обломки лайнера в ноябре 2014 года здесь появились голландские грузчики.

Они долго не приступали к работе, кивая даже на такие пустяки по сравнению с катастрофой, как упоминание в протоколах аббревиатуры «ДНР». Ставили ультиматум - пока не перепишут протоколы, они работать не будут. Что это, как не намеренное затягивание времени? Ведь если потом следствие обнаружит следы теракта на борту, то их можно не признавать. Мало ли что за четыре месяца могли тут нахимичить с обломками ополченцы.

Как Владимир Владимирович познакомился с Николом Воваевичем Трактористы рассказывают, что на этом поле в 2-3 км западнее Петропавловки было много обломков от лайнера.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Голландцы собирали обломки не только нехотя, но и очень небрежно. Я сам был тому свидетелем. Очень много всяких мелких деталей просто оставили на виду. После чего уже местные жители растащили все это по домам и приспособили что-то в хозяйстве. Например, местный умелец соорудил из останков «Боинга» прочную лестницу (см. фото).

А потому я смею подозревать, что голландцы не желают копаться тщательно, дабы не добраться до правды. Ведь если на борту был теракт, вся вина ляжет на голландскую сторону, которая допустила закладку бомбы в лайнер в своем аэропорту.

Даже еще сегодня можно отыскать в окрестных лесочках некие части «Боинга». Я лично нашел в кустах очень существенные, по мнению эксперта, улики, которые явно указывают на взрыв внутри.

Подробный анализ разброса обломков от технического эксперта Юрия Антипова.

Умельцы Петропавловки мастерят из остатков Боинга нужные в хозяйстве вещи.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

СПРАВКА «КП»

Малайзийский «Боинг», следующий рейсом Амстердам - Куала-Лупмур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, из них 15 членов экипажа. Международное расследование ведет объединенная следственная группа из 12 стран, которая пока предоставила только часть предварительных результатов расследования. Ее работа продлена до 1 января 2019 года.

Продолжение следует.

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