Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Самолет мог быть взорван бомбой в грузовом отсеке

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ВЕЩДОКИ РЖАВЕЛИ 4 МЕСЯЦА

Самый главный для следователей обломок «Боинга» - изрешеченная осколками боковина передней части лайнера - четыре месяца стоял в центре Петропавловки у столба рядом со штабом ополчения. Ждали голландцев для передачи оным того куска. Почему ополченцы, если считалось, что они причастны, не уничтожили столь важную против них улику?

По мнению эксперта Юрия Антипова, пробоины на этой улике не соответствуют той «шрапнели», которая есть в заряде «Бука». А часть пробоин указывает на то, что осколки не влетели в лайнер извне, а наоборот - вылетели из салона в результате внутреннего взрыва.

Части воздуховода за 3 км от места разрушения самолета.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Наш эксперт также определил, что на других обломках стеклопакеты (всю подборку фото см. на сайте kp.ru) выдавлены наружу - явно от чрезвычайного давления внутри салона. Оттого же открыты клапаны положительного давления. Причем раздутие обшивки иллюминаторов есть только в центральной части салона. Следовательно, и взрыв случился в центральной части. Скорей в грузовом отсеке, где помимо прочего перевозили и попугаев. Эти мертвые птицы были найдены на полях в траве. Их оперение, как заметил эксперт, оказалось обожжено.

- Первыми должны упасть на землю части кабины пилотов, - поясняет эксперт, - куда, по мнению голландцев, ударила ракета. Но сначала, отброшенными назад и влево упали некоторые обломки, а также предметы из внутренней центральной части самолёта. Что и указывает на взрыв в этой части лайнера.

В 2014 году мы с фотографом «КП» Витей Гусейновым нашли между Петропавловкой и Рассыпным диффузор (передний обод) левого двигателя. В нем пробоина размером с кулак. Края пробоины в синей краске. Внутри диффузора гремел осколок. Юрий Антипов определил, что след синей краски по краям пробоины указывает на то, что это осколок от борта лайнера. И вылететь он мог только от внутреннего взрыва.

ЗАГАДКА ОБГОРЕЛЫХ ТРУБ

А теперь про улики, которые я случайно нашел в этом году. Ну как случайно - бродил по окрестностям Петропавловки и в двух километрах на северо-запад от села увидел в лесополосе несколько обломков, как оказалось, обгоревшего воздуховода (часть системы кондиционирования. - Ред.). Они лежали в зарослях прошлогодней травы. От них и сейчас пахнет гарью. Особо сильное обгорание на внутренней поверхности труб. Но откуда копоть, если пожара под Петропавловкой не было? Здесь самолет только начал разваливаться, а загорелся через 11 км, под Грабовом.

Переслал фото эксперту, и Юрий Николаевич ответил:

- Воздуховоды, судя по их положению на земле, покинули самолет практически мгновенно. Даже в случае пожара на борту они не успели бы закоптиться за несколько секунд. Это крайне важные улики, указывающие на вспышку внутри.

Мы с экспертом были уверены, что военная прокуратура ДНР возьмется исследовать эти предметы. Ведь теракт на борту лайнера снимает все подозрения с ополченцев от ДНР. А потому надо им срочно доложить! Приехал в Донецк. Вроде бы все толково так пояснил дежурному по военной прокуратуре. Но тот, как показалось мне, ничего не хотел понять: «А я вам еще раз говорю, запись на прием только в определенные дни!»

В МГБ и в Генеральной прокуратуре ДНР просили ждать до завтра. Если что, они перезвонят. Но не позвонили. Удивительные дела! Видимо, силовики ДНР так уверены в непричастности ополчения и настолько доверяют голландским следователям, что никакие дополнительные улики им уже не нужны. Только вот мы с экспертом далеко не уверены, что голландцы, если выйдут на след теракта, обнародуют этот факт. Ведь тогда часть вины ляжет не только на террористов, но и на саму Голландию, которая прозевала в своем аэропорту закладку взрывчатки в лайнер.

Подробный анализ разброса обломков от технического эксперта Юрия Антипова.

ПОСТСКРИПТУМ

Отдам улики в хорошие руки

Не дождавшись ответа от силовиков ДНР, вернулся я в Петропавловку в тот лесок и отломал кусочки от обгоревших воздуховодов. Сейчас вот с экспертом думаем, куда бы на анализ их сдать. На предмет обнаружения взрывчатого вещества. А если каких-то следователей, от Малайзии, например, рассказ мой заинтригует, то я укажу им, где поискать обломки.

Если у донбасских читателей есть какие-то важные свидетельства по трагедии с «Боингом» или физические улики, просьба сообщить автору по адресу: vars@kp.ru

Водитель «КАМАЗА» Путин ПДД не нарушал! Части воздухопровода за 3 км от места разрушения лайнера.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Местные слышали три «баха» и гул истребителя

Я в отличие от Юрия Антипова далеко не эксперт. Посему доверяю и прочим версиям. Жители Петропавловки рассказывают о гибели «Боинга» по-разному. Кто-то слышал один взрыв в небе, а, например, Лев Булатов слышал их три с интервалом примерно в полсекунды. Перед тем он видел летящий «Боинг», а ему навстречу шел украинский истребитель. Небо отчасти было затянуто облаками. Лев Александрович утверждает, что «Боинг» скрылся над облаками, а истребитель взмыл резко вверх и тоже пропал за облачностью. После чего и случились взрывы. Все это Булатов несколько раз пытался рассказать японским, польским и прочим журналистам. Но украинские переводчики говорили что-то такое работникам прессы, после чего те резко уходили от свидетеля (возможно, журналистам переводили, что собеседник-де не в своем уме?).

Прокурор городов Снежное и Торез Владимир Порохня тоже был свидетелем этой трагедии.

- Я был в саду, километрах в 15 от места, куда падал «Боинг», - рассказывал мне прокурор. - До сих пор спорят: небо было чистое или облачное? Скажу вам точно: на небе была сплошная облачность. Вдруг я услышал мощнейший взрыв, от которого задребезжали окна. После чего я расслышал гул удаляющегося военного самолета, его звук ни с чем не спутаешь. Но за облаками самолет не было видно. Прошло буквально минуты две, и вдруг небо резко так прояснилось - яркое солнце, туч словно и не было. Отсюда и путаница у людей с погодой.

Первый зам главы администрации города Кировского Сергей Полысюк.Николай ВАРСЕГОВ

Прокурор полагает, что слышал взрыв при ударе лайнера о землю. Но падения он не видел. А может быть, этот взрыв случился над облаками, а не за 15 км?

О чудовищном взрыве вспоминают многие, в том числе Сергей Полысюк - первый замглавы администрации города Кировского. В этот момент он был на работе. От его рабочего кабинета до центра взрыва под Грабовом 21 километр. Потому логичнее предположить, что взрыв оглушительной силы скорее пришел с неба, чем по земле через пригорки, леса и прочие препятствия.

Это воздуховоды - часть системы кондиционирования самолета.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

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