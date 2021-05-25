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Журналист из «Азова» и аполитичный человек: что известно о Романе Протасевиче и Софье Сапеге

25 мая 2021, 23:40  •  97 • В мире
Россиянку Софью Сапегу, задержанную 23 мая в аэропорту Минска вместе с бывшим администратором экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, арестовали на 2 месяца по подозрению в уголовном преступлении. Об этом сообщил RT адвокат Сапеги. Родственники девушки считают, что она была аполитична, а арестовали её только из-за молодого человека, который с 16 лет строил оппозиционную карьеру. Вместе с тем в интернете появились кадры допроса Софьи Сапеги, на которых она признаётся, что была редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публиковал данные белорусских силовиков.
 
Роман Протасевич и Софья Сапега © Reuters / Instagram
 

Задержанная в Белоруссии после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair россиянка Софья Сапега арестована на два месяца, сообщил RT её адвокат Александр Филанович. По его словам, девушку подозревают в уголовном преступлении и сейчас она содержится в СИЗО КГБ. Он отметил, что следствие по её делу ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. Однако уточнить, в чём обвиняется Сапега, адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении. 

Вместе с тем в интернете появились кадры допроса Софьи Сапеги, на которых она говорит, что была редактором «Чёрной книги Беларуси» — телеграм-канала, который публиковал данные белорусских силовиков.

Софья Сапега была задержана в аэропорту Минска вместе с 26-летним Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA. Они возвращались из поездки в Грецию, когда пассажирский самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. 

По официальным данным белорусских властей, борт Ryanair приземлился после поступления по электронной почте сообщения об угрозе взрыва на борту.

Обычная поездка с молодым человеком

По данным RT, Софья Сапега родилась в России, но с 8 лет живёт в Белоруссии, где  имеет вид на жительство. По словам её родственников, она учится в Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза», и заканчивает в этом году магистратуру.

Как рассказала RT мать девушки Анна Дудич, это была «обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая». 

«Eё задержали только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича.
Познакомились они где-то полгода назад. Отзывалась о нём всегда только положительно. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про него, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный», — рассказывает Дудич.

По словам Дудич, она не знает, как её дочь познакомилась с Протасевичем.

«Софья грамотный человек, очень начитанная. Очень порядочный человек. Прекрасно рисовала, рисунки были необычные. Увлекалась философией. Владеет английским почти в совершенстве. Наверное, и встреча у них произошла такая — на интеллектуальном именно уровне. Они просто встречались, у них был совместный отдых в Греции. Мы с ней накануне созванивались. Она сказала, что всё прошло хорошо. Отдых понравился. А утром уже от неё пришла смска со словом «мама», когда она уже была в аэропорту Минска», — продолжает мать девушки.

Дудич отмечает, что Софья всегда была далека от политики. Однако на вопрос о том, как отнеслась её дочь к событиям в Белоруссии летом прошлого года, женщина отмечать не захотела. 

О распространённом в сети видео допроса дочери, где она признаётся, что была редактором «Чёрной книги Беларуси», мать сказала, что пересматривала его несколько раз и сейчас пребывает в шоке.

«Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда обращаться. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности, Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», — добавила мать Сапеги.

По словам отца Софьи Андрея Сапеги, ему стало известно, что дочь встречается с известным оппозиционером, три месяца назад. Он также уверяет, что дочь не интересовалась политикой. 

«Софья, по сути, аполитичный человек. Никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интерес к политике. Ее сфера интересов была сосредоточена вокруг учебы и обычных для девушек вещей — путешествий, моды», — рассказал он RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты работают над прояснением ситуации с гражданкой России Софьей Сапегой. 

Утром 24 мая российское посольство направило в МИД Белоруссии ноту с просьбой официально подтвердить задержание россиянки и предоставить консульский доступ к ней.

25 мая российский консул встретился с арестованной в республике россиянкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Юношеский максимализм»

Спутник Софьи, Роман Протасевич, получил известность как оппозиционер в 16 лет, когда летом 2011 года его задержали на «молчаливой акции» в Минске. Протасевича отпустили из отдела милиции как несовершеннолетнего, но сообщили  родителям и в школу. После этого молодого человека исключили из престижного лицея БНТУ. 

  • Reuters

Сам Роман в интервью оппозиционным СМИ рассказывал, что родители его тогда не поддержали, выгнали из дома и он жил у «добрых людей». По его словам, мать даже пыталась затянуть сына на сеанс экзорцизма, чтобы «изгнать дьяволов».

В том же 2011 году Роман вступил в ряды молодежной радикально-националистической группировки «Молодой фронт».

«Он занимался разработкой стратегии и тактики молодежной структуры, организовывал протестные мероприятия, распространял агитационно-пропагандистскую атрибутику, вовлекал несовершеннолетних в активную протестную деятельность. В 2012 году его задерживала милиция как администратора соцсетей, контент которых носил деструктивный характер», — рассказывает RT журналист Констанин Придыбайло.

Татьяна Михнова, директор школы №94, в которую Протасевича взяли после исключения из лицея, пояснила RT, что зачислила Романа в выпускной класс только из-за хорошего отношения к его папе, полковнику, начальнику отдела идеологической работы в Военной академии.

«Я тогда у папы спросила, в чем причина перехода. Он ответил «юношеский максимализм»», — вспоминает она. По её словам, Роман выглядел взрослее сверстников, держался особняком и ни с кем не дружил, даже не пошёл на выпускной.

После окончания школы, в 2012, Протасевич поступил в БГУ на факультет журналистики. «А дальше потом с нами и не здоровался никогда, когда иногда в автобусе встречался», — вспоминает Татьяна Михнова.

«Находился на линии соприкосновения»

В БГУ Протасевич учился на заочном отделении и за 6 лет смог дойти только до четвертого курса. В 2018 году его отчислили из-за плохой успеваемости (4 несданных экзамена).

По данным СМИ, в 2014 году Роман Протасевич уехал на Украину. Сообщалось, что он там свел знакомство с главой ультраправого «Национального Альянса» и активным участником Майдана Игорем Гузём. Якобы по предложению последнего он вступил в батальон «Азов», где прошел спецподготовку. Сам Роман утверждал, что работал на Донбассе в зоне боевых действий в качестве журналиста.

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«Он говорил, что занимался освещением событий как корреспондент «Радио Свобода»*. Есть переписка людей, это украинские националисты, участники батальона «Азов», которые обсуждали Протасевича. Он там был, находился на линии соприкосновения. Факт в том, что он был со стороны нацкорпуса «Азов», — сообщил Константин Придыбайло.

Стоит отметить, что в соцсетях сейчас гуляет открывок интервью с отцом Протасевича Дмитрием, которое было записано летом прошлого года. На видео мужчина заявляет, что сын впервые подвергся уголовному преследованию в 2014 году, когда «был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии».

Стоит отметить, что из-за деятельности своего сына Дмитрий и его жена в итоге были уволены из армии Белоруссии и лишены воинских званий. Сейчас они живут в Польше.

Бегство в Польшу

В 2019 году Протасевич начал вести телеграмм-канал Nexta Live, который стал весьма популярен у белорусской оппозиции. А 22 января 2020 года молодой человек попросил Польшу предоставить ему убежище.

  • Reuters

Протасевич заявил, что на родине он подвергался преследованиям после того, как принял участие в кампании в поддержку владельца и главного редактора сайта by24.org Владимира Чуденцова, задержанного в ноябре 2019 года за контрабанду наркотиков. 

После того, как Протасевич укрылся в Польше, аудитория Nexta стремительно выросла на волне протестов в августе 2020 года, вспыхнувших после президентских выборов, и достигла 2 млн подписчиков.

При этом даже активисты нередко критиковали канал за неуместную агитацию, посты о скорой победе, и откровенные фейки. Самый яркий случай — сообщения о московском спецназе, разгоняющем протестующих в Минске. Руководство канала ссылалось на то, что новости приходят от пользователей.

В конце сентября 2020 Протасевич покинул Nexta, после чего развивать телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Сам канал и логотип Nexta суд Белоруссии в октябре 2020 года признал экстремистскими.

В конце 2020 года СК Белоруссии сообщал, что Протасевичу предъявили обвинения по трём статьям — организации массовых беспорядков (арт. 293 УК), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342); разжигании социальной вражды по профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130)​. Основанием для этого стали публикации в Telegram-канале призывы к неповиновению, блокировке дорог. Он был объявлен в розыск. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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