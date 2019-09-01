Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский сделал выбор в пользу «демократичного» газа
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с...
Оставил миллионы: На Украине занялись подсчётом наследства Кобзона
«Новая газета» пробила очередное дно фильмом о Беслане (Руслан Осташко)
Главная / В России

Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве

01 сентября 2019, 02:39  •  83 • В России

Москвичи больше не заинтересованы в несанкционированных митингах. Оппозиционерам приходится арендовать людей для массовки. Корреспондент ФАН нашел объявление о проведении митинга и написал организатору. Два часа работы и оплата в тысячу рублей – вот что пообещала куратор Оксана. Также можно получить премию, если приведешь друзей.

Объявление о наборе людей на митинг было размещено в социальной сети «ВКонтакте». Страница девушки, которая предлагала подработку, был подозрительно пуста: профиль закрыт, одна фотография и, скорее всего, выдуманная дата рождения.

В переписке Оксана прислала ссылку на мероприятие.

В переписке Оксана прислала ссылку на мероприятие, которое устраивает оппозиция. Во время шествия необходимо снимать видео и делать фото.

Навальнисты уже не в первый раз нанимают людей для участия в несанкционированных митингах.

Далее корреспондента добавили в общий чат, где сообщили о дате и месте встречи: 31 августа в 12.20 в «Макдональдсе» у метро «Чистые пруды». Уточнили, что в ресторане всех будет ждать «координатор» Александр в синей рубашке.

Далее корреспондента добавили в общий чат.

При встрече в ресторане выяснилось, что Александру поручили ждать руководителя и занять место и ожидать остальных участников митинга.

Корреспондент ФАН внедрился в проплаченную оппозицией массовку для незаконного митинга 31 августа.

В итоге главного координатора прождали больше часа, но он так и не появился. Возможно, наниматель массовки понял, что его будут ждать неприятности.

Навальнисты уже не в первый раз нанимают людей для участия в несанкционированных митингах. В незаконной акции 27 июля правоохранительные органы задержали 1,5 тысячи человек, 600 из них были приезжими.

Позже на митинг-концерте 10 августа были замечены приезжие из Подмосковья, других регионов России и даже с Ямайки. Где-где, а там уж точно не интересуются выборами в Мосгордуму.

Некоторые участники сегодняшнего митинга приехали из Калужской и Ивановской областей, команда Навального сама привезла их и заселила в частный дом в Мытищах.

Можно смело говорить, что людей на незаконные митинги набирают по объявлению. Приходят те, кто хочет легких денег и не заинтересован в том, что будет на самой акции.

Поддержка навальнистов оказалась иллюзией. Движение оппозиционеров подразумевает лишь пиар и отработку денег западных покровителей. Как выяснилось, часть спонсорских денег идет на оплату «актеров» для дебоша и провокации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 20:09
Зеленский сделал выбор в пользу «демократичного» газа
31 августа 2019, 15:09
«Я похож на плохого человека?»: как судили обвинённого в сбыте наркотиков врача
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве
31 августа 2019, 00:39
Бортко снял свою кандидатуру с выборов – испугался проигрыша
31 августа 2019, 20:09
«Клянусь!»: Третий набор летчиц-курсанток Краснодарского авиаучилища принял присягу
31 августа 2019, 15:09
Борьба с «билетной мафией», повышение сельских пенсий и учёт БПЛА: какие изменения ждут россиян в сентябре
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США ...
01 сентября 2019, 00:54
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
01 сентября 2019, 01:09
Сторговались против России: США подвели Украину и Польшу под газовое соглашение
01 сентября 2019, 01:09
"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с пост...
01 сентября 2019, 00:54
«Корректируемые боеприпасы доказали эффективность»: какие новейшие авиабомбы поступят...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.