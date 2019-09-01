Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве

Москвичи больше не заинтересованы в несанкционированных митингах. Оппозиционерам приходится арендовать людей для массовки. Корреспондент ФАН нашел объявление о проведении митинга и написал организатору. Два часа работы и оплата в тысячу рублей – вот что пообещала куратор Оксана. Также можно получить премию, если приведешь друзей.

Объявление о наборе людей на митинг было размещено в социальной сети «ВКонтакте». Страница девушки, которая предлагала подработку, был подозрительно пуста: профиль закрыт, одна фотография и, скорее всего, выдуманная дата рождения.

В переписке Оксана прислала ссылку на мероприятие.

В переписке Оксана прислала ссылку на мероприятие, которое устраивает оппозиция. Во время шествия необходимо снимать видео и делать фото.

Навальнисты уже не в первый раз нанимают людей для участия в несанкционированных митингах.

Далее корреспондента добавили в общий чат, где сообщили о дате и месте встречи: 31 августа в 12.20 в «Макдональдсе» у метро «Чистые пруды». Уточнили, что в ресторане всех будет ждать «координатор» Александр в синей рубашке.

Далее корреспондента добавили в общий чат.

При встрече в ресторане выяснилось, что Александру поручили ждать руководителя и занять место и ожидать остальных участников митинга.

Корреспондент ФАН внедрился в проплаченную оппозицией массовку для незаконного митинга 31 августа.

В итоге главного координатора прождали больше часа, но он так и не появился. Возможно, наниматель массовки понял, что его будут ждать неприятности.

Навальнисты уже не в первый раз нанимают людей для участия в несанкционированных митингах. В незаконной акции 27 июля правоохранительные органы задержали 1,5 тысячи человек, 600 из них были приезжими.

Позже на митинг-концерте 10 августа были замечены приезжие из Подмосковья, других регионов России и даже с Ямайки. Где-где, а там уж точно не интересуются выборами в Мосгордуму.

Некоторые участники сегодняшнего митинга приехали из Калужской и Ивановской областей, команда Навального сама привезла их и заселила в частный дом в Мытищах.

Можно смело говорить, что людей на незаконные митинги набирают по объявлению. Приходят те, кто хочет легких денег и не заинтересован в том, что будет на самой акции.

Поддержка навальнистов оказалась иллюзией. Движение оппозиционеров подразумевает лишь пиар и отработку денег западных покровителей. Как выяснилось, часть спонсорских денег идет на оплату «актеров» для дебоша и провокации.