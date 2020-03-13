Журналист Дмитрий Смирнов спросил о "чувствительной информации" в папке на заседании Совбеза

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул № 3" отметил интересную деталь с совещания Совета безопасности. Собирался Совбез под руководством президента России Владимира Путина в пятницу, 13 марта.

Смирнов напомнил, что у президента России Владимира Путина были "папки зелёные, жёлтые, красные". Как известно, разные папки, по версии ряда экспертов, становились сигналом для участников встреч. Например, свой цвет имела губернаторская папка для будущих отставников. В этой связи Смирнов допустил некую иронию, задав вопрос.

"Что за чувствительная информация у главы СВР в розовой папке?"

Отметим, глава СВР Сергей Нарышкин принимал участие в заседании вместе с другими коллегами. Все постоянные члены совета присутствовали. Путин говорил с собравшимися о выполнении договорённостей по Идлибу, ситуации с распространением коронавируса.