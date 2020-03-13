Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная / Политика

Журналист Дмитрий Смирнов спросил о "чувствительной информации" в папке на заседании Совбеза

13 марта 2020, 19:35  •  75 • Политика
Что за "чувствительная информация" оказалась в папке на Совете безопасности при участии Путина? Вопрос задал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул № 3" отметил интересную деталь с совещания Совета безопасности. Собирался Совбез под руководством президента России Владимира Путина в пятницу, 13 марта.
Смирнов напомнил, что у президента России Владимира Путина были "папки зелёные, жёлтые, красные". Как известно, разные папки, по версии ряда экспертов, становились сигналом для участников встреч. Например, свой цвет имела губернаторская папка для будущих отставников. В этой связи Смирнов допустил некую иронию, задав вопрос.
"Что за чувствительная информация у главы СВР в розовой папке?"
Отметим, глава СВР Сергей Нарышкин принимал участие в заседании вместе с другими коллегами. Все постоянные члены совета присутствовали. Путин говорил с собравшимися о выполнении договорённостей по Идлибу, ситуации с распространением коронавируса.
Фото: t.me/dimsmirnov175.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 15:35
Эрдоган накрылся российскими "Панцирями"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.