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Журналист Би-би-си раскрыл ложь Британии об эсминце: Это была спланированная провокация

23 июня 2021, 19:55  •  152 • Политика
Находившийся на борту британского эсминца Defender корреспондент Би-би-си подтвердил, что заход в территориальные воды России был спланированной провокацией.
Корреспондент Би-би-си, находившийся на борту британского эсминца HMS Defender, который вторгся в территориальные воды России, раскрыл враньё Министерства обороны Британии. Репортёр подтвердил, что заход в русские воды был намеренной провокацией.
Речь идёт об инциденте утром 23 июня. Британские военный корабль вошёл в территориальные воды России недалеко от Крыма. Русские корабли и самолёты дали по судну несколько предупредительных выстрелов, пока британский эсминец не вышел в международные воды.
В Министерстве обороны Британии заявили, что ничего подобного якобы не происходило и всё это "русская дезинформация". Британское военное ведомство утверждает, что корабль прошёл без каких-либо проблем и предупредительных выстрелов по эсминцу не производилось.
Однако находившийся на борту британского военного судна журналист - представитель Би-би-си раскрыл обман британских военных. Репортёр сообщил, что судно специально проложило курс через территориальные воды России, чтобы показать, что Британия "признаёт международный морской путь". Также журналист отметил, что военные России давали предупредительные залпы по кораблю и что судно преследовало "около 20" русских самолётов. Даже в момент его разговора слышно, как над эсминцем пролетают наши самолёты.

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