Журналист Би-би-си напомнил о "мести" Лукашенко

Корреспондент BBC Стив Розенберг после приговора Тихановскому напомнил слова Александра Лукашенко об отсутствии намерения мстить.

Корреспондент ВВС Стив Розенберг, который брал интервью у Александра Лукашенко, негодует после приговора, вынесенного Сергею Тихановскому.

Как сообщал Царьград, суд в Белоруссии признал блогера Тихановского виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 18 годам тюрьмы.

В прошлом месяце Александр Лукашенко сказал мне: "Я не из тех, кто мстит". Сегодня в Беларуси его политический соперник Сергей Тихановский приговорён к 18 годам колонии строгого режима,

- утверждает гражданин Великобритании Розенберг.

Читатели под постом журналиста оставили свои комментарии. "Тебе повезло оттуда выбраться, Стив", - считает Том Редферн. "Не удивлены", - отметил Вейко.

Это немного похоже на Ассанжа. Это не месть, если вы считаете, что это соответствующее уголовное наказание за преступную деятельность,

- уверен Simon.

Напомним, в приговоре, вынесенном Тихановскому, суд отметил, что доказана связь блогера с экстремистами. Стоит отметить, что супруга осуждённого, Светлана Тихановская, после задержания мужа стала символом протеста в Белоруссии, но... сбежала из страны. Теперь протестовать она предпочитает за счёт прибалтийских налогоплательщиков, делая политические заявления, когда это необходимо.