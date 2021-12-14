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Журналист Би-би-си напомнил о "мести" Лукашенко
14 декабря 2021, 19:35 • 121 • Политика
Корреспондент BBC Стив Розенберг после приговора Тихановскому напомнил слова Александра Лукашенко об отсутствии намерения мстить.
Корреспондент ВВС Стив Розенберг, который брал интервью у Александра Лукашенко, негодует после приговора, вынесенного Сергею Тихановскому.
Как сообщал Царьград, суд в Белоруссии признал блогера Тихановского виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 18 годам тюрьмы.
- утверждает гражданин Великобритании Розенберг.
Читатели под постом журналиста оставили свои комментарии. "Тебе повезло оттуда выбраться, Стив", - считает Том Редферн. "Не удивлены", - отметил Вейко.
- уверен Simon.
Напомним, в приговоре, вынесенном Тихановскому, суд отметил, что доказана связь блогера с экстремистами. Стоит отметить, что супруга осуждённого, Светлана Тихановская, после задержания мужа стала символом протеста в Белоруссии, но... сбежала из страны. Теперь протестовать она предпочитает за счёт прибалтийских налогоплательщиков, делая политические заявления, когда это необходимо.
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