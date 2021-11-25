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Журналист BBC оценил эмоциональное поведение Лукашенко на интервью

25 ноября 2021, 19:20  •  105 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Когда белорусский президент слышал вопросы о Владимире Путине, то тут же начинал злиться
Несколькими днями ранее было опубликовано интервью Александра Лукашенко с журналистом британского BBC Стивом Розенбергом. Последний позже поделился своими впечатлениями от разговора тет-а-тет с белорусским президентом. 
В беседе с "Эхом Москвы" Розенберг признался, что хотел взять интервью у Лукашенко еще много лет назад. Но сделать это удалось только сейчас. 
"Он человек эмоциональный, очень уверенный в себе. Самоуверенный, можно сказать. Мне было интересно, что он переходил с "вы" на "ты". Я не понимал, в чем дело: это знак неуважения ко мне или наоборот?"
– поделился журналист. 
Во время интервью было затронуто много тем, но почти все вопросы, даже самые безобидные Александр Григорьевич воспринимал в штыки. 
Вспоминая тот непростой разговор, Розенберг указал на то, что Лукашенко нужно признание со стороны Европы. Однако, как считает сотрудник BBC, это странно, потому что после всех последних событий европейским лидерам будет очень непросто сесть за стол переговоров с белорусским президентом. 
Особенно Лукашенко не понравились вопросы про Владимира Путина. Эту часть интервью журналист назвал самой напряженной, поэтому Розенберг решил, что разговоры о российском президенте глава республики не любит. 
"Тема отношений с Россией для него явно довольно щепетильная", 
– предположил собеседник Александра Григорьевича в подкасте BBC. 
Подводя итог, Розенберг признался, что Лукашенко пытался юлить, намеренно запутывал интервьюера. Но когда все закончилось, то Батька попросил журналиста не обижаться, отметив, что все это произошло не по его инициативе. 
Напомним, что ранее обозреватели предложили внести интервью Лукашенко в учебники по психиатрии. Настолько неадекватным им показалось поведение белорусского президента. 

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