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Журналист "России 1" выдал "сенсацию" о спичках у камина в переговорной Путина

31 мая 2021, 19:05  •  85 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий провел сокрушающую аналитику, заметив лежащий на дровах коробок
Корреспондент канала "Россия 1" Павел Зарубин снял репортаж, посвященный встрече президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так, во время выпуска журналист обратил внимание на коробок со спичками, который лежал у камина в переговорной российского лидера в его резиденции в Сочи.
Напомним, двухдневные переговоры между президентами двух стран  в Сочи прошли с 28 по 29 мая. В ходе диалога лидеры смогли договориться о перечислении Белоруссии нового кредита в размере 500 миллионов долларов и обсудили недавнюю экстренную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске, после которой местные спецслужбы сняли с рейса россиянку Софью Сапегу с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем.
Во время телесюжета Зарубин раскрыл "сенсационные" данные:  спички изготовлены семь лет назад – в марте 2014 года. Именно после этого, считает ведущий, Запад начал устраивать козни против России в виде создания нестабильной обстановки на ее рубежах.
"На это никто и никогда не обращал внимания", – возбужденно заявил корреспондент "России 1", показав на камеру злосчастный коробок.
Все последующие годы после изготовления коробка, уверенно сообщил корреспондент России, западные страны провоцировали нестабильную ситуацию у российских границ.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил причину, по которой президент Белоруссии изначально не стал признавать Крым частью Российской Федерации. По мнению аналитика, глава республики не хотел, чтобы со стороны его заявление усматривалось как вынужденный шаг.

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