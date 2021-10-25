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Журналист - на слова польского премьера о Третьей мировой войне: "Хоть до кого-то стало доходить"
25 октября 2021, 08:55 • 196 • Политика
Журналист Юлия Витязева ответила на слова премьер-министра Польши о Третьей мировой войне. "Хоть до кого-то стало доходить", - отметила она.
В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать страну в "Третьей мировой войне", которую, по его мнению, может устроить Евросоюз. Он назвал требования ЕС диалогом "с пистолетом у виска". По словам Моравецкого, если Евросоюз начнёт Третью мировую войну, Варшава встанет на защиту своих интересов "с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении".
В своём Telegram-канале Витязева отметила, что наконец-то "хоть до кого-то стало доходить, что Третью мировую, вопреки методичке, начнёт отнюдь не Россия". При этом она уточнила, что также приходит и понимание того, что "в случае начала войны всё равно первым делом под раздачу попадёт именно Польша".
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